    Partidos de hoy martes 30 de diciembre: Copa Africana de Naciones

    Para este martes 30 de diciembre sigue la actividad de la Copa Africana de Naciones y Julián Araujo salta a la cancha con Bournemouth.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Johan Vásquez pide más futbolistas mexicanos en Europa

    Se viene el fin de año y la actividad deportiva no cesa en este martes 30 de diciembre, donde continuará la Copa Africana de Naciones, Cristiano Ronaldo buscará aumentar su cuota goleadora y el mexicano Julián Araujo tendrá actividad.

    La Copa Africana de Naciones nos deleitará con dos encuentros para esta jornada, el de Botsuana vs. RD Congo y el de Benín vs. Senegal.

    Por su parte, Cristiano Ronaldo y Al-Nassr se enfrentarán en un duelo que llamará la atención de todo el orbe por la presencia del portugués.

    Finalmente, el mexicano Julián Araujo se medirá con el Bournemouth al Chelsea en la Premier League de Inglaterra.

    Fútbol

    COPA AFRICANA DE NACIONES

    Botsuana vs. RD Congo

    • Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 11:00 am del Este, 10:00 am del Centro y 8:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Benín vs. Senegal

    • Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    FUTBOL DE ARABIA

    Al-Ettifaq vs. Al-Nassr

    • Horario: A las 11:30 am de la Ciudad de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    FUTBOL DE EUROPA

    Chelsea vs. Bournemouth

    • Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
