Futbol Partidos de hoy martes 30 de diciembre: Copa Africana de Naciones Para este martes 30 de diciembre sigue la actividad de la Copa Africana de Naciones y Julián Araujo salta a la cancha con Bournemouth.

Video Johan Vásquez pide más futbolistas mexicanos en Europa

Se viene el fin de año y la actividad deportiva no cesa en este martes 30 de diciembre, donde continuará la Copa Africana de Naciones, Cristiano Ronaldo buscará aumentar su cuota goleadora y el mexicano Julián Araujo tendrá actividad.

La Copa Africana de Naciones nos deleitará con dos encuentros para esta jornada, el de Botsuana vs. RD Congo y el de Benín vs. Senegal.

Por su parte, Cristiano Ronaldo y Al-Nassr se enfrentarán en un duelo que llamará la atención de todo el orbe por la presencia del portugués.

Finalmente, el mexicano Julián Araujo se medirá con el Bournemouth al Chelsea en la Premier League de Inglaterra.

COPA AFRICANA DE NACIONES

Botsuana vs. RD Congo

Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 11:00 am del Este, 10:00 am del Centro y 8:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Benín vs. Senegal

Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

FUTBOL DE ARABIA

Al-Ettifaq vs. Al-Nassr

Horario: A las 11:30 am de la Ciudad de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

FUTBOL DE EUROPA

Chelsea vs. Bournemouth