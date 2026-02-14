Futbol La alineación más 'amorosa' de San Valentín con jugadores en activo Te presentamos el XI de futbolistas con nombres o apellidos que van ad hoc al Día del Amor y la Amistad.

En el Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor y la Amistad, te presentamos la alineación de jugadores en activo con nombres o apellidos que van ad hoc a este día.

En la portería tenemos al uruguayo Guillermo de Amores que milita en el Millonarios de Colombia y que reemplaza a Joe Hart, exarquero del Manchester City que se retiró en 2024.

En la defensa vamos con una línea de cinco: el inglés Donald Love por el carril de la derecha y el español Jorge Casado por el costado izquierdo, mientras que la central la lidera Sergio Ramos, quien también podría ser el capitán del equipo, acompañado del argentino Emiliano Amor y el sudafricano Keanu Cupido.

Porque no hay una historia de amor que no tenga un ‘Romeo’, vamos en el mediocampo con el belga del Chelsea, Roméo Lavia, junto al tunecino Mohamed Ben Amor.

Más adelantados, por las bandas, aparecen el húngaro Tamás Kiss y el argentino Valentín Barco, y como único punta, un jugador de culto que sigue en activo, el brasileño Vágner Love.

El XI de San Valentín con jugadores en activo