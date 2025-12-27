Partidos de hoy sábado 27 de diciembre: Mexicanos en Europa y la Copa Africana
La actividad en el máximo certamen de África continúa y mexicanos esperan su turno en Europa.
Los partidos de hoy sábado 27 de diciembre abarcan actividad en Europa y también en África, con el magno torneo continental en marcha, además de Arabia Saudita.
La Premier League de Inglaterra no para su actividad a pesar de las fiestas decembrinas y, ahora, se tiene en marcha la Jornada 18 de la máxima competición británica, sin olvidar que el famoso 'Boxing Day' cambió su tradición para este año.
Por lo general, el 'Boxing' Day incluía todos los juegos de la jornada en Navidad o el día posterior, algo que no ocurrirá en esta ocasión, ya que solamente se llevó a cabo el 26 de diciembre el Manchester United vs. Newcastle.
Además, Julián Quiñones en Arabia y Raúl Jiménez en Inglaterra entrarán en acción.
PARTIDOS DE HOY SÁBADO 27 DE DICIEMBRE DEL 2025
-Liga Saudí
- Al-Qadisiya vs. Damac (Julián Quiñones): 7:00 del centro de México, 8am ET, 5am PT.
- Al-Nassr vs. Al-Okhdood (Cristiano Ronaldo): 8:50 del centro de México, 9:50 ET, 6:50am PT.
-Premier League de Inglaterra
- West Ham vs. Fulham (Raúl Jiménez): 9:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.
- Brentford vs. Bournemouth (Julián Araujo): 9:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.
-Copa Africana de Naciones
- Senegal vs. RD Congo: 9:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.
- Nigeria vs. Túnez: 14:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.