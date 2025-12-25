Futbol Partidos de hoy viernes 26 de diciembre: Se reanuda la Copa Africana de Naciones Tras un descanso por la Navidad, el balón vuelve a rodar en el continente africano con la Copa de las Naciones.

El futbol internacional tuvo una breve pausa por la Navidad, pero este día se reanuda la actividad en África con la Copa de las Naciones que se desarrolla en el llamado ‘Continente negro’.

Cuatro partidos se llevarán a cabo este día comenzando con el compromiso Angola ante Zimbabue. El partido arranca a las 6:30 AM hora de la Ciudad de México, 7:30 AM en el Este y 4:30 AM en el Pacífico de los Estados Unidos.

Egipto se mide a Sudáfrica, ingrediente especial tiene este partido porque la selección sudafricana será rival del Tri en el próximo Mundial. El balón rueda a las 9:00 AM en el Centro de México, 10:00 AM en el Este y 7:00 AM en el Pacífico.

El tercer compromiso del día lo jugarán Zambia frente a las Comoras, el cotejo inicia a las 11:30 AM en el Centro de México, 12:30 PM en el Este y 9:30 AM en el Pacífico.

Finalmente cierra la jornada en África con el juego Marruecos que se mide a Malí en punto de las 14:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.