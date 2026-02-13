    Martín Anselmi

    Afición pide salida de Martín Anselmi en Botafogo tras malos resultados

    El DT argentino explotó en rueda de prensa contra la directiva.

    Por:Juan Regis
    Video "No pasa de tres meses": Anselmi, en la cuerda floja en Brasil

    Martín Anselmi no lleva ni un mes como entrenador de Botafogo en Brasil y la afición ya pidió la salida del argentino tras la racha de malos resultados en el Campeonato Carioca y Brasileirao.

    Luego de la más reciente derrota de Botafogo ante Fluminense por la mínima ventaja, los aficionados pidieron su salida por medio de redes sociales y compartieron un fotomontaje del entrenador argentino con orejas de burro y el contundente mensaje: "Fuera Anselmi, burro".

    Anselmi debutó con goleada sobre Cruzeiro a finales de enero, pero la alegría le duró poco, pues ya suma 9 goles en contra en los últimos cuatro partidos.

    ANSELMI EXPLOTA EN RUEDA DE PRENSA CONTRA LA DIRECTIVA

    El asunto no quedó ahí luego de la cuarta derrota de Anselmi al frente de Botafogo, dos en el Campeonato Carioca y dos en el Brasileirao, incluyendo la goleada en contra ante Gremio.

    El director técnico argentino mandó un fuerte mensaje a la directiva ante la salida de jugadores que Anselmi considera clave para su proyecto en Brasil y se mostró molesto.

    " Botafogo no puede vender más a un solo jugador, es simple, simple, está a la vista lo que está aconteciendo, no puede vender más un jugador, no soy el dueño del club, no decido esas cosas, pero desde mi punto de vista no puede vender más jugadores".

    Los malos resultados persiguen a Martín Anselmi desde su inesperada salida de Cruz Azul en la Liga MX, pues tras su llegada a Porto, los resultados no lo acompañaron perdiendo incluso la clasificación a competencias europeas que terminaron por sellar su salida rumbo a Brasil.

    Martín AnselmiBotafogoFutbol

