    Futbol

    ¡Costa Rica ya tiene tres opciones para suplir al ‘Piojo’ en Selección!

    Alexander Guimaraes, Patrick Kluivert y Roberto Moreno son las opciones que maneja la Federación de Futbol de Costa Rica.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Tras el fracaso que tuvo el técnico mexicano Miguel Herrera, al frente de la Selección de Costa Rica, por no conseguir el boleto al Mundial del 2026. La Federación de Futbol ya busca la mejor opción para dirigir a la tricolor, en el próximo proceso mundialista.

    El Director de Selecciones Nacionales, Ronald González, adelantó que tienen tres opciones para tomar el cargo. El primero es Alexander Guimaraes, quien ya dirigió a la Selección de Costa Rica para los procesos mundialistas de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

    El segundo nombre es Patrick Kluivert, leyenda del Barcelona y de la Selección de los Países Bajos, quien recientemente tomó las riendas de Curazao, para el proceso de Rusia 2018.

    El tercer candidato es Roberto Moreno, quien durante años trabajó al lado de Luis Enrique con la Roma, Barcelona y Celta de Vigo. Su primera vez como entrenador fue con el Granada.

    Video Miguel Herrera asegura que sector de la prensa lo trató como a un criminal
    Relacionados:
    FutbolCosta RicaPatrick KluivertMiguel Herrera

