Partidos de hoy domingo 28 de diciembre: Premier League y Serie A cierran el 2025
Además, se juega la segunda jornada de la Copa Africana de Naciones con miras a los Octavos de Final.
La actividad futbolística no para en el último domingo del 2025 y este 28 de diciembre tendremos actividad en Europa de la Premier League y Serie A con el Milan de Santiago Gimenez.
Debido a su lesión en el tobillo, el delantero mexicano estará ausente del último partido del club rossonero ante el Verona, en busca de quedarse con el liderato de la Serie A.
En la Premier League el duelo entre Crystal Palace y Tottenham cerrará el 2025, un día después de que el Fulham venciera 0-1 al West Ham con gol de Raúl Jiménez.
La Copa Africana de Naciones cerrará su actividad de la Jornada 2 que comienza a definir a los equipos clasificados a los Octavos de Final.
Partidos de hoy domingo 28 de diciembre del 2025
Copa Africana de Naciones, Jornada 2
- Gabón vs. Mozambique | 6:30 am Centro de México, 7:30 am ET de EEUU
- Guinea Ecuatorial vs. Sudán | 9 am Centro de México, 10 am ET de EEUU
- Argelia vs. Burkina Faso | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU
- Costa de Marfil vs. Camerún | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Amistosos Liga MX
- León vs. Mineros | 3 pm Centro de México, 4 pm ET de EEUU
Premier League, Jornada 18
- Sunderland vs. Leeds | 8 am Centro de México, 9 am ET de EEUU
- Crystal Palace vs. Tottenham | 10:30 am Centro de México, 11:30 am ET de EEUU
Serie A, Jornada 17
- Milan vs. Verona | 5:30 am Centro de México, 6:30 am ET de EEUU
- Cremonese vs. Napoli | 8 am Centro de México, 9 am ET de EEUU
- Bolonia vs. Sassuolo | 11 am Centro de México, 12 pm ET de EEUU
- Atalanta vs. Inter de Milán | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU