    Desciende club en Brasil y su archirrival simula su funeral hasta con marcha fúnebre

    El momento ocurrió en un duelo del Campeonato Paulista del futbol brasileño.

    Por:
    Omar Carrillo
    La escena es como sigue, imagina. Estás en el descanso del partido del fin de semana de tu equipo, de pronto la voz del sonido local pide que enciendas la luz de tu celular y se apagan las del inmueble. Se anuncia, entonces, que tu máximo rival y el de tu club perdió su juego de la jornada por lo tanto descendió.

    El resultado también aparece en las pantallas del estadio y a continuación les tocan la marcha fúnebre para el regocijo de los tuyos.

    Un antihomenaje, sí en verdad pasó ocurrió, que se volvió viral rápidamente en el futbol brasileño y que simuló finalmente el funeral del equipo.

    Y es que en el Estadio Brinco de Ouro da Princesa en el medio tiempo del duelo del Guaraní ocurrió todo.

    Ponte Preta cayó 2-0 ante Portuguesa y bajó a la Serie 2 del campeonato paulista, y la teatralidad del momento recorre las redes sociales.

    Por cierto, Guaraní perdió en ese memorable duelo 2-0 ante el Botafogo, pero al parecer eso fue lo que menos importó.

