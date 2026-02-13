    Futbol

    Partidos de hoy 13 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior

    La actividad del fin de semana arranca con emocionantes enfrentamientos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    El balón no deja de rodar e inicia la actividad del fin de semana con emocionantes duelos en todos los frentes y destacan los de los mexicanos en el exterior, y los de la Liga MX.

    Arrancamos en Países Bajos en la Eerste Divisie donde el Dordrecht de Stephano Carrillo recibirá al Emmen, mientras el Roda de Daniel Lajud le hará los honores al Waalwijk.

    En la tarde noche empieza la Jornada 6 de la Liga MX con los duelos entre Puebla vs. Pumas y Toluca vs. Tijuana.

    Partidos de hoy viernes 13 de febrero del 2026

    Eerste Divisie
    - Dordrecht vs. Emmen - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Waalwijk vs. Roda - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Liga MX
    - Puebla vs. Pumas - El partido inicia a la 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Toluca vs. Tijuana - El partido inicia a la 9:05 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:05 pm ET, a la 9:05 pm CT y a las 7:05 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

