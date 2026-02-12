    Futbol

    Partidos de hoy 12 de febrero: Mexicanos en el exterior y Concacaf Champions Cup

    La actividad de media semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes a lo largo del planeta futbol.

    Omar Carrillo
    El balón no se detiene y continúa la actividad del futbol a lo largo, y ancho del planeta futbol. Destacan los juegos de los mexicanos en el exterior y de la Concacaf Champions Cup.

    La actividad inicia en Arabia Saudita con Al-Qadisiya y Julián Quiñones, y continúa en la Copa del Rey en España con el juego entre el Atlético de Madrid de Obed Vargas vs. Barcelona.

    Más tarde, México continúa con su camino en el Premundial SUb 17 de la Concacaf y enfrentará a Trinidad y Tobago. Finamente, por la noche Cruz Azul enfrenta al Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup.

    Partidos de hoy jueves 12 de febrero del 2026

    Liga de Arabia
    - Al-Qadisiya vs. Neom SC - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Copa del Rey
    - Atlético de Madrid vs. Barcelona - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Premundial Sub 17 Concacaf
    - México vs. Trinidad & Tobago - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

    Concacaf Champions Cup
    - Cruz Azul vs. Vancouver FC - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

