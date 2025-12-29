    Futbol

    Partidos de hoy lunes 29 de diciembre: Johan juega en la Serie A y NFL

    Además, se disputa la tercera jornada de la Copa Africana de Naciones con miras a los Octavos de Final.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video "Me siento un poquito italiano": Johan Vásquez habla sobre el Genoa

    La actividad futbolística sigue a tres días de acabar el 2025 y este 29 de diciembre tendremos acción en Europa de la Serie A con el Genoa de Johan Vásquez.

    El defensor mexicano es una pieza clave en el equipo que ahora dirige Daniele De Rossi que espera sumar un buen resultado ante la Roma para alejarse de los puestos de descenso.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, en la Copa Africana de Naciones inicia la actividad de la Jornada 3 que comienza a definir a los equipos clasificados a los Octavos de Final.

    Más sobre Futbol

    Partidos de hoy domingo 28 de diciembre: Premier League y Serie A cierran el 2025
    1 mins

    Partidos de hoy domingo 28 de diciembre: Premier League y Serie A cierran el 2025

    Fútbol
    Hijo de Jorge Campos entrena en Acapulco con jersey de Nahuel Guzmán
    1 mins

    Hijo de Jorge Campos entrena en Acapulco con jersey de Nahuel Guzmán

    Fútbol
    Partidos de hoy sábado 27 de diciembre: Mexicanos en Europa y la Copa Africana
    1 mins

    Partidos de hoy sábado 27 de diciembre: Mexicanos en Europa y la Copa Africana

    Fútbol
    Mercedes Roa confirma graves consecuencia tras incidente en Francia
    1:25

    Mercedes Roa confirma graves consecuencia tras incidente en Francia

    Fútbol
    Partidos de hoy viernes 26 de diciembre: Se reanuda la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Partidos de hoy viernes 26 de diciembre: Se reanuda la Copa Africana de Naciones

    Fútbol
    Curioso intercambio de mensajes entre Ochoa y Guardado en plena Navidad
    1 mins

    Curioso intercambio de mensajes entre Ochoa y Guardado en plena Navidad

    Fútbol
    Presidente del Fenerbahçe es arrestado por nuevo escándalo con drogas
    1 mins

    Presidente del Fenerbahçe es arrestado por nuevo escándalo con drogas

    Fútbol
    Partidos hoy miércoles 24 de diciembre: Cristiano Ronaldo juega la Copa de Arabia
    1 mins

    Partidos hoy miércoles 24 de diciembre: Cristiano Ronaldo juega la Copa de Arabia

    Fútbol
    Marco Antonio Rodríguez enfrenta prisión preventiva y su caso da un giro
    1 mins

    Marco Antonio Rodríguez enfrenta prisión preventiva y su caso da un giro

    Fútbol
    Fallece ex futbolista alemán de forma trágica durante sus vacaciones
    1 mins

    Fallece ex futbolista alemán de forma trágica durante sus vacaciones

    Fútbol

    En la NFL, el duelo de Lunes en la Noche entre Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons cerrará la actividad de la Semana 17.

    Partidos de hoy lunes 29 de diciembre del 2025

    Copa Africana de Naciones, Jornada 3

    Zimbaue vs. Sudáfrica | 9 am Centro de México, 10 am ET, 7 am PT de EEUU
    Angola vs. Egipto | 9 am Centro de México, 10 am ET, 7 am PT de EEUU
    Comoras vs. Malí | 1 pm Centro de México, 2 pm ET, 11 am PT de EEUU
    Zambia vs. Marruecos| 1 pm Centro de México, 2 pm ET, 11 am PT de EEUU


    Serie A, Jornada 17

    Roma vs. Genoa | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

    NFL, Semana 17

    Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons | 7:15 pm Centro de México, 8:15 pm ET, 5:15 pm de EEUU

    Relacionados:
    FutbolJohan VásquezGenoaCopa Africana de NacionesNFL

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX