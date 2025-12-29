Futbol Partidos de hoy lunes 29 de diciembre: Johan juega en la Serie A y NFL Además, se disputa la tercera jornada de la Copa Africana de Naciones con miras a los Octavos de Final.

Video "Me siento un poquito italiano": Johan Vásquez habla sobre el Genoa

La actividad futbolística sigue a tres días de acabar el 2025 y este 29 de diciembre tendremos acción en Europa de la Serie A con el Genoa de Johan Vásquez.

El defensor mexicano es una pieza clave en el equipo que ahora dirige Daniele De Rossi que espera sumar un buen resultado ante la Roma para alejarse de los puestos de descenso.

Por su parte, en la Copa Africana de Naciones inicia la actividad de la Jornada 3 que comienza a definir a los equipos clasificados a los Octavos de Final.

En la NFL, el duelo de Lunes en la Noche entre Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons cerrará la actividad de la Semana 17.

Partidos de hoy lunes 29 de diciembre del 2025

Copa Africana de Naciones, Jornada 3

Zimbaue vs. Sudáfrica | 9 am Centro de México, 10 am ET, 7 am PT de EEUU

Angola vs. Egipto | 9 am Centro de México, 10 am ET, 7 am PT de EEUU

Comoras vs. Malí | 1 pm Centro de México, 2 pm ET, 11 am PT de EEUU

Zambia vs. Marruecos| 1 pm Centro de México, 2 pm ET, 11 am PT de EEUU



Serie A, Jornada 17

Roma vs. Genoa | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

NFL, Semana 17