    Partidos del miércoles 11 de febrero: Mexicanos en el exterior y Concacaf Champions Cup

    La actividad de media semana nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Omar Carrillo
    Video "Lloraba, le pegaba a la almohada", Henry Martín revela tiempos difíciles


    El balón sigue girando y nos tiene reservadas emociones alrededor del mundo como con los mexicanos en el exterior y la Concacaf Champions Cup.

    Abrimos la actividad en Grecia cuando el PAOK de Jorge Sánchez reciba al Panathinaikos en la Copa de aquel país. De ahí pasamos a Inglaterra con el Fulham de Raúl Jiménez que enfrentará al Manchester City en la Premier League.

    Más tarde, el Celtic y Julián Araujo recibirán en casa al Livingston en la Liga de Escocia y en la Copa del Rey en España el Athletic y Alex Padilla reciben a la Real Sociedad.

    Ya por la noche, en la Concacaf Champions Cup, América enfrentará al Olimpia y Monterrey al Xelajú.

    Partidos de hoy miércoles 11 de febrero del 2026

    Copa de Grecia
    - PAOK vs. Panathinaikos - El partido inicia a las 12:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

    Premier League
    - Manchester City vs. Fulham - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:30 pm ET, a las 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

    Copa Escocia
    - Celtic vs. Livingston - El partido inicia a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    Copa del Rey
    - Athletic vs. Real Sociedad - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 am PT.

    Concacaf Champions Cup
    - América vs. Olimpia - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:06 pm ET, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Monterrey vs. Xelajú - El partido inicia a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 10:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

