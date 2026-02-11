Futbol Partidos del miércoles 11 de febrero: Mexicanos en el exterior y Concacaf Champions Cup La actividad de media semana nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

El balón sigue girando y nos tiene reservadas emociones alrededor del mundo como con los mexicanos en el exterior y la Concacaf Champions Cup.

Abrimos la actividad en Grecia cuando el PAOK de Jorge Sánchez reciba al Panathinaikos en la Copa de aquel país. De ahí pasamos a Inglaterra con el Fulham de Raúl Jiménez que enfrentará al Manchester City en la Premier League.

Más tarde, el Celtic y Julián Araujo recibirán en casa al Livingston en la Liga de Escocia y en la Copa del Rey en España el Athletic y Alex Padilla reciben a la Real Sociedad.

Ya por la noche, en la Concacaf Champions Cup, América enfrentará al Olimpia y Monterrey al Xelajú.

Partidos de hoy miércoles 11 de febrero del 2026

Copa de Grecia

- PAOK vs. Panathinaikos - El partido inicia a las 12:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

Premier League

- Manchester City vs. Fulham - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:30 pm ET, a las 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

Copa Escocia

- Celtic vs. Livingston - El partido inicia a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Copa del Rey

- Athletic vs. Real Sociedad - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 am PT.

Concacaf Champions Cup

- América vs. Olimpia - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:06 pm ET, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Monterrey vs. Xelajú - El partido inicia a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 10:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.