Stephano Carrillo ¡El mexicano Stephano Carrillo sigue en modo ‘on fire’! El futbolista mexicano consigue su tercer gol en cinco partidos con FC Dordrecht, en el futbol de los Países Bajos.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Stephano Carrillo sigue en modo ‘on fire’!

El futbolista Stephano Carrillo sigue con la ‘pólvora encendida’ en el futbol de los Países Bajos y con su gol le dio el triunfo al FC Dordrecht ante el Emmen, en lo que fue su tercer gol en cinco partidos.

PUBLICIDAD

El jugador mexicano de 19 años sigue consolidando su carrera en Europa, lo que entusiasma a la afición de su club. El gol del mexicano lo generó tras potente disparo de derecha, desde afuera del área imposible para el guardameta rival.

Los inicios del mexicano

Tras su formación con Santos Laguna en el 2024, Carrillo sigue mostrando madurez, y por ello el Feyenoord se lo llevó a Europa y este lo cedió al Dordrecht, su actual equipo.

El tanto de Stephano representó el triunfo de su equipo, que lo ubican en la sexta posición de la tabla general, con 40 puntos y mantiene la posibilidad de ascender a la Eredivisie.