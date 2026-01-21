    Futbol

    Ajax tendría en la mente un posible regreso de Edson Álvarez

    El mediocampista mexicano tendría una reunión clave en Turquía.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Futuro de Edson Álvarez da un giro inesperado

    El futuro de Edson Álvarez pudo haber dado un giro luego de que se diera a conocer que el mexicano pudiera regresar a su antiguo equipo.

    Y es que, de acuerdo con el medio neerlandés, Telgraaf, Marijn Beuker, director deportivo del Ajax aprovechará su viaje a Turquía para reunirse con el futbolista mexicano para un posible regreso al cuadro neerlandés de cara al Mundial 2026.

    Luego de que trascendiera que el Fenerbahçe no tiene en mente quedarse con Edson Álvarez que llegó al equipo en calidad de préstamo para esta temporada.

    Y más con el rumor que apunta que el cuadro turco se haría de los servicios del francés, N'golo Kanté.

    Y según medios turcos han mencionado que el mismo agente de Edson Álvarez viajó a Turquía para reunirse con directivos del Fenerbahçe, pero también aprovecharía para reunirse con la gente del Ajax para hablar sobre el futuro del mediocampista mexicano.

    Cabe destacar que el ‘Machín’ ha dejado la puerta abierta para regresar con el histórico equipo que lo llevó al futbol europeo.

    REAPARECE EDSON ÁLVAREZ CON EL FENERBAHÇE

    Después de perderse varios partidos por una lesión muscular, Edson Álvarez reapareció con el Fenerbahçe el pasado fin de semana.

    El mexicano solo disputó unos minutos, pero es buena señal de cara al Mundial 2026.

    Video Fenerbahce tiene tomada una decisión respecto a Edson Álvarez
