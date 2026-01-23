    Futbol

    Trinity Rodman rompe récord, pero Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor pagada del mundo

    La futbolista del Washington Spirit firmó un nuevo contrato que marca historia en Estados Unidos.

    Por:
    Alonso Ramírez
    El futbol femenil ha crecido de manera exponencial en los últimos años, ha elevado su nivel de juego y con ello han logrado ser reconocidas por las ligas y marcas al rededor del mundo futbolístico.

    Este día se rompió otro récord en el ámbito deportivo femenino, se trata de Trinity Rodman, quien firmó un contrato con el Washington Spirits de la National Women’s Soccer League.

    El acuerdo por tres años más con el conjunto de Washington le dará a la delantera un ingreso anual de más de un millón de dólares, lo que la convertirá en la jugadora mejor pagada de la Liga Femenil de Estados Unidos.

    Ella es hija de la estrella de la NBA, Dennis Rodman, quien desde niña prefirió el futbol al basquetbol, se convirtió en profesional antes de jugar un partido universitario y en el 2021 fue elegida en segundo lugar del draft de la NWSL.

    Trinity Rodman no alcanza a ser la mejor pagada del mundo

    Fuentes de TUDN nos revelaron que la española, Aitana Bonmatí, jugadora española del Barcelona Femenil y tres veces ganadora del Balón de Oro, sigue siendo la mejor pagada al tener un contrato que supera los 7.5 millones de dólares.

    Otro punto que se debe considerar es que la NWSL tienen un límite salarial por equipo, este ronda los 3.5 millones de dólares y el hecho de que se añada un millón más a una jugadora franquicia provoca que aún no puedan alcanzar la cifra de la jugadora española.

    FutbolNWSLTrinity RodmanAitana Bonmatí

