Futbol Trinity Rodman rompe récord, pero Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor pagada del mundo La futbolista del Washington Spirit firmó un nuevo contrato que marca historia en Estados Unidos.

El futbol femenil ha crecido de manera exponencial en los últimos años, ha elevado su nivel de juego y con ello han logrado ser reconocidas por las ligas y marcas al rededor del mundo futbolístico.

Este día se rompió otro récord en el ámbito deportivo femenino, se trata de Trinity Rodman, quien firmó un contrato con el Washington Spirits de la National Women’s Soccer League.

El acuerdo por tres años más con el conjunto de Washington le dará a la delantera un ingreso anual de más de un millón de dólares, lo que la convertirá en la jugadora mejor pagada de la Liga Femenil de Estados Unidos.

Ella es hija de la estrella de la NBA, Dennis Rodman, quien desde niña prefirió el futbol al basquetbol, se convirtió en profesional antes de jugar un partido universitario y en el 2021 fue elegida en segundo lugar del draft de la NWSL.

Trinity Rodman no alcanza a ser la mejor pagada del mundo

Fuentes de TUDN nos revelaron que la española, Aitana Bonmatí, jugadora española del Barcelona Femenil y tres veces ganadora del Balón de Oro, sigue siendo la mejor pagada al tener un contrato que supera los 7.5 millones de dólares.