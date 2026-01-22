    Mundial 2026

    Partidos de hoy 22 de enero: México vs. Panamá y Europa League

    La actividad de media semana nos tiene reservados emocionante juegos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video ¡Inician las pruebas finales al Mundial 202! Así puedes ver Panamá vs. México

    El balón rueda permanentemente y este jueves 22 de enero del 2025 nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como el amistoso entre México y Panamá, y los duelos de Europa League.

    El día inicia en la Liga de Arabia cuando el Al-Qadisiya de Julián Quiñones enfrenté al Al Ittihad.

    Más tarde la actividad de la Europa League acapara los reflectores con los juegos entre el Fenerbahce de Edson Álvarez vs. Aston Villa, el Celtic de Julián Araujo vs. Bologna y el Roma vs. Stuttgart.

    Finalmente, el duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México y Panamá cerrará la emocionante jornada.

    Partidos del jueves 22 de enero de 2025

    Liga Arabia
    - Al-Qadisiya vs. Al Ittihad - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Europa League
    - Fenerbahce vs. Aston Villa - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Bologna vs. Celtic - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Roma vs. Stuttgart - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Juego de preparación rumbo al Mundial 2026
    - Panamá vs. México - El partido inicia a las 7:10 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:10 pm ET, a las 7:10 pm CT y a las 5:10 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX, mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Video 'Vasco' Aguirre pierde a su mejor jugador para amistosos ante Panamá y Bolivia
    Mundial 2026México 2026MéxicoPanamá

