Mundial 2026 Partidos de hoy 22 de enero: México vs. Panamá y Europa League La actividad de media semana nos tiene reservados emocionante juegos en todos los frentes.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡Inician las pruebas finales al Mundial 202! Así puedes ver Panamá vs. México

El balón rueda permanentemente y este jueves 22 de enero del 2025 nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como el amistoso entre México y Panamá, y los duelos de Europa League.

El día inicia en la Liga de Arabia cuando el Al-Qadisiya de Julián Quiñones enfrenté al Al Ittihad.

PUBLICIDAD

Más tarde la actividad de la Europa League acapara los reflectores con los juegos entre el Fenerbahce de Edson Álvarez vs. Aston Villa, el Celtic de Julián Araujo vs. Bologna y el Roma vs. Stuttgart.

Finalmente, el duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México y Panamá cerrará la emocionante jornada.

Partidos del jueves 22 de enero de 2025

Liga Arabia

- Al-Qadisiya vs. Al Ittihad - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Europa League

- Fenerbahce vs. Aston Villa - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Bologna vs. Celtic - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Roma vs. Stuttgart - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Juego de preparación rumbo al Mundial 2026

- Panamá vs. México - El partido inicia a las 7:10 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:10 pm ET, a las 7:10 pm CT y a las 5:10 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX, mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

PUBLICIDAD