    ¡Miguel Borja encuentra equipo, tras novela con Cruz Azul!

    El futbolista colombiano es anunciado como refuerzo del club Al Wast, de la Primera División de Emiratos Árabes.

    Baudelio García Espinosa
    A unas horas de anunciar que no firmaría con Cruz Azul, el futbolista colombiano Miguel Borja es presentado como refuerzo del club Al Wasl, en el futbol de la Primera División de los Emiratos Árabes.

    Borja, de 32 años, quedó como ilusión entre la afición celeste al no llegar a un acuerdo entre futbolista y la directiva de la Máquina. El colombiano llegó al país se integró al equipo, pero nunca se concretó la firma, para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo con el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, el jugador se cansó de la incertidumbre que le impuso Cruz Azul, por lo que decidió buscar otras opciones y la primera fue el Al Wasl, donde el director deportivo es el exjugador del Barcelona, Eric Abidal.

    Miguel Borja, a través de sus redes sociales mandó un mensaje de agradecimiento a la afición de Cruz Azul, al no concretarse el acuerdo con la directiva. El exjugador de River Plate señaló que no pudo llegar a un acuerdo para sumarse a los cementeros debido a que “la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras ofertas ante la imposibilidad de jugar”.

    Cruz Azul esperaba que Camilo Cándido o Mateusz Bogusz fueran quienes liberaran esa plaza, para que entrara el colombiano.

