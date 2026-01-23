Futbol Maribel Flores, promesa del futbol femenil, ficha para el Sporting Braga El fichaje representa un gran salto para el desarrollo del futbol del futbol mexicano.

Video Promesa de la selección mexicana ficha con club europeo

El futbol mexicano celebra el fichaje de una de sus joyas más queridas y con mayor proyección hacia el futuro que a partir de ahora jugará al más alto nivel en el futbol europeo.

Se trata de la mexicana Maribel Flores, quien ha dado el salto del balompié amateur al profesional tras firmar con el Sporting Braga femenil, uno de los clubes más importantes de Portugal, hasta 2027.

Maribel destacó su fichaje con el Braga como un movimiento clave para iniciar su carrera profesional.

"Dar este salto a una carrera profesional en Europa es algo con lo que siempre he soñado. El Braga es el club perfecto para mi crecimiento como jugadora. Soy joven y todavía tengo mucho que mejorar, así que creo que es un buen comienzo", comentó la mexicana tras la transferencia.

La futbolista de 21 años, que se desempeña como extremo izquierdo, llega al futbol europeo procedente de los Trojans de la USC de la liga universitaria estadounidense.