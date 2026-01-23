Alianza Lima Acusan a seleccionados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual El caso sacudió a la institución de cara al partido amistoso ante Messi e Inter Miami.

Video Denuncian a seleccionados por abuso sexual a días del amistoso con Messi

A un día del partido amistoso entre Iner Miami y Alianza Lima, la tensión ha alcanzado niveles alarmantes en el club peruano tras darse a conocer que tres jugadores del equipo han sido acusados de abuso sexual.

Los acusados son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos convocados habituales de la selección de Perú, fueron denunciados por una mujer de nacionalidad argentina de 22 años tras un partido de la Serie Río de la Plata en Uruguay disputado el 18 de enero.

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.

"Nuestra institución manifiesta absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso con los valores que la sostienen: el respeto, disciplina e integridad.

De acuerdo con medios sudamericanos, los acontecimientos habrían sucedido en el hotel de concentración del club peruano en Montevideo.

El caso provocó la ira de un sector de la hinchada del Alianza Lima, la cual visitó al equipo durante un entrenamiento posteriormente y agredió a dos jugadores del club, Paolo Guerrrero y Luis Advíncula, quienes intentaron calmar los ánimos.