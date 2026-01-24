    Futbol

    ¡FMF investiga amaño de partidos en Liga Premier MX!

    La futbolista Sofía Álvarez Tostado es investigada por unas denuncias que la señalan como parte de una red de amaño de partidos.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    La exjugadora del club Querétaro, Sofía Álvarez Tostado, es investigada por la Federación Mexicana de Futbol debido a diversas denuncias ya que la futbolista promueve el amaño de partidos en la Liga Premier MX.

    A través de un oficio girado por José del Carmen Vázquez, presidente de la Liga y dado a conocer por el portal Adictos a la Premier MX se informa a los equipos que la jugadora Álvarez Tostado presuntamente ha tenido contacto con personas involucradas en el futbol profesional, con el fin de ofrecer un beneficio económico a cambio de influir en el desarrollo de los encuentros.

    PUBLICIDAD

    Un oficio enviado por la Comisión Disciplinaria de la FMF a la Liga Premier, que aglutina a 51 equipos, da cuenta del intento de manipulación de partidos proviene de la usuaria @sofiaaltos. En esa cuenta de Instagram se ha contactado a varios jugadores profesionales con el fin de ofrecerles un beneficio económico a cambio de influir en el desarrollo y/o resultados de partidos.

    La Comisión Disciplinaria alertó sobre este hecho a los clubes para que adviertan a jugadores, cuerpo técnico y directivos, quienes deben estar atentos a cualquier conducta que atente contra la integridad de futbol y sus competencias.

    La FMF envió a los clubes y directivos un folleto con la descripción de lo que representa la manipulación de partidos y cómo deben proceder en caso de ser contactados.

