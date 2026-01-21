Mexicanos en el Exterior Fenerbahce toma una decisión sobre la continuidad de Edson Álvarez De acuerdo a reportes, el agente del seleccionado mexicano viajó a Turquía para acordar si el defensor sigue o no en el club.

Video Fenerbahce tiene tomada una decisión respecto a Edson Álvarez

La continuidad de Edson Álvarez en el futbol de Turquía se mantiene en suspenso, pero las negociaciones comenzaron a apuntalarse para una posible renovación de contrato, aunque algunos reportes periodísticos aseguran que el capitán de la Selección Mexicana no seguirá en el club.

De acuerdo con Doğukan Yıldırım, “ Fenerbahçe no está considerando comprar el traspaso de 22 millones de euros de Edson Álvarez a menos que ofrezca un rendimiento sobresaliente en lo que resta de la temporada”, indicó el reportero de Sabah Spor.

Según Hazal, de Esh Spor, el agente de Edson Álvarez viajó a Turquía para reunirse con la directiva del Fenerbahce y negociar una posible renovación de contrato para asegurar su continuidad al final de la temporada.

EDSON ÁLVAREZ SE MANTIENE EN FENERBAHCE PARA TOMAR RITMO RUMBO AL MUNDIAL 2026

El capitán de la Selección Mexicana no salió del equipo turco en este mercado invernal para mantenerse en el cuadro titular del Fenerbahce y con ello sumar los minutos y roce de juego necesarios para ser considerado por Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

Recientemente reapareció en la cancha el pasado domingo 18 de enero en el triunfo por 2-3 ante Alanyaspor tras entrar de cambio al 90+2’ en lo que fue su primer partido disputado en el año.

Edson Álvarez tenía cuatro partidos ausente por lesión muscular, tras salir de cambio como titular al 78’ en la goleada de 4-0 del Fenerbahce al Konyaspor de la Jornada 16 de la Liga turca a mediados de diciembre pasado y en el que dio una asistencia.