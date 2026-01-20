    uefa champions league

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 20 de enero

    La actividad de la Jornada 7 comenzará a temprana hora con el Kairat Almaty vs. Brujas.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Regresa la Champions en este 2026! Así puedes ver los partidos este 20 de enero

    Este martes 20 de enero se reanuda la actividad de la UEFA Champions League 2025-26 con la Jornada 7 de la Fase de Liga donde equipos como Olympiacos, Ajax y Napoli tienen actividad.

    Hay dos encuentros que llaman demasiado la atención con el Villarreal vs. Ajax y el Copenhague vs. Napoli, que pueden definir mucho de las posibilidades para la siguiente ronda.

    PUBLICIDAD

    Partidos de Champions League este martes 20 de enero

    Más sobre UEFA Champions League

    Real Madrid vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
    2 mins

    Real Madrid vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Bodo/Glimt vs. Manchester City: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
    1 mins

    Bodo/Glimt vs. Manchester City: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Álvaro Arbeloa habla horas antes de su debut como técnico de Real Madrid en Champions
    1 mins

    Álvaro Arbeloa habla horas antes de su debut como técnico de Real Madrid en Champions

    UEFA Champions League
    La promesa de Arbeloa en el Real Madrid que mete miedo en Europa
    1:24

    La promesa de Arbeloa en el Real Madrid que mete miedo en Europa

    UEFA Champions League
    ¡Casi a definir todo! Así puedes ver los partidos este 21 de enero
    1:22

    ¡Casi a definir todo! Así puedes ver los partidos este 21 de enero

    UEFA Champions League
    ¡Regresa la Champions en este 2026! Así puedes ver los partidos este 20 de enero
    1:16

    ¡Regresa la Champions en este 2026! Así puedes ver los partidos este 20 de enero

    UEFA Champions League
    Así puedes ver el Marsella vs. Liverpool de la UEFA Champions League
    1:16

    Así puedes ver el Marsella vs. Liverpool de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Así puedes ver el partido Inter de Milán vs. Arsenal de Champions League
    1:39

    Así puedes ver el partido Inter de Milán vs. Arsenal de Champions League

    UEFA Champions League
    Así puedes ver el Bodo/Glimt vs. Manchester City de la Champions League
    1:23

    Así puedes ver el Bodo/Glimt vs. Manchester City de la Champions League

    UEFA Champions League
    Estos fueron los mejores goles del PSG durante el 2025
    4:09

    Estos fueron los mejores goles del PSG durante el 2025

    UEFA Champions League


    Los partidos de este 20 de enero en la Champions League comenzarán de forma muy temprana, esto debido a las condiciones meteorológicas en Azerbaiyán.

    • Kairat Almaty vs. Brujas

    Hora: 9:30 am del Centro, 10:30 am del Este y 7:30 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Villarreal vs. Ajax

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Copenhague vs. Napoli

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    Los partidos de Sporting Lisboa vs. PSG y el Tottenham vs. Borussia Dortmund serán exclusivos de DAZN.

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX