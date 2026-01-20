uefa champions league Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 20 de enero La actividad de la Jornada 7 comenzará a temprana hora con el Kairat Almaty vs. Brujas.

Video ¡Regresa la Champions en este 2026! Así puedes ver los partidos este 20 de enero

Este martes 20 de enero se reanuda la actividad de la UEFA Champions League 2025-26 con la Jornada 7 de la Fase de Liga donde equipos como Olympiacos, Ajax y Napoli tienen actividad.

Hay dos encuentros que llaman demasiado la atención con el Villarreal vs. Ajax y el Copenhague vs. Napoli, que pueden definir mucho de las posibilidades para la siguiente ronda.

Partidos de Champions League este martes 20 de enero



Los partidos de este 20 de enero en la Champions League comenzarán de forma muy temprana, esto debido a las condiciones meteorológicas en Azerbaiyán.

Kairat Almaty vs. Brujas

Hora: 9:30 am del Centro, 10:30 am del Este y 7:30 am del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Villarreal vs. Ajax

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Copenhague vs. Napoli

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen