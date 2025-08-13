    Futbol

    Partidos de hoy 13 de agosto: Supercopa UEFA y Liga MX Femenil

    La jornada de media semana tiene emocionantes duelos en distintos frentes.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Una millonada! Esto pagó LAFC por el brutal fichaje de Son Heung-Min

    El futbol no se detiene y continúa su marcha en la jornada de media semana. Destacan en particular la Supercopa de la UEFA y la Liga MX Femenil.

    Para empezar la actividad, el Lokomotiv de César Montes enfrentará al Baltika Kaliningrad en la Copa de Rusia.

    Y más tarde, los campeoens de la Champions League y la Europa League se enfrentan cuando el PSG y Tottenham disputen el trofeo de la Supercopa de la UEFA.

    En México, la Jornada 6 de la Liga MX Femenil continúa y los juegos que más despuntan son el Toluca vs. Chivas y el líder América contra Puebla.

    Partidos del hoy miércoles 13 de agosto 2025

    Copa Rusia
    - Lokomotiv vs. Baltika Kaliningrad - El partido inicia a las 9:30 am del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 am ET, a las 10:30 am CT y a las 8:30 am PT.

    Supercopa de la UEFA
    - PSG vs. Tottenham - El partido inicia a las 1:00 pm del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Liga MX Femenil
    - América vs. Puebla - El partido inicia a las 7:00 pm del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estadoss Unidos a través de ViX.

    - Toluca vs. Chivas - El partido inicia a las 7:00 pm del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estadoss Unidos a través de ViX.

    Partidos del 12 de agosto del 2025
    Partidos del 11 de agosto del 2025
    Partidos del 10 de agosto del 2025
    Partidos del 9 de agosto del 2025
    Partidos del 8 de agosto del 2025

    Video ¿Qué dijo? Luis Enrique rompe el silencio sobre agresión a João Pedro

