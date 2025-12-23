Partidos hoy miércoles 24 de diciembre: Cristiano Ronaldo juega la Copa de Arabia
Los partidos no paran en plena Nochebuena.
Video Imperdibles: los goles más espectaculares del Cristiano Ronaldo en 2025
El futbol no para este miércoles 24 de diciembre con la Copa Africana de Naciones y los clasificados el Mundial 2026, además de la Copa de Arabia Saudita.
Las selecciones de Argelina y Costa de Marfil, clasificadas al Mundial 2026, verán acción en la Copa Africana de Naciones ante Sudán y Mozambique, respectivamente.
Mientras tanto, en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo podría disputar su último partido del 2025 cuando el Al-Nassr enfrente a Al-Zawraa en la Copa AFC.
PARTIDOS HOY MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2025
Copa Africana de Naciones
- Argelia vs. Sudán
9am México, 10am ET
- Costa de Marfil vs. Mozambique
11:30am México, 12:30pm ET
Copa AFC
- Al-Nassr vs. Al-Zawraa
10am MX, 11am USA
Liga de Chipre
- AEL vs. AEK Larnaca
11am MX, 12pm ET
