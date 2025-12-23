Futbol Partidos hoy miércoles 24 de diciembre: Cristiano Ronaldo juega la Copa de Arabia Los partidos no paran en plena Nochebuena.

El futbol no para este miércoles 24 de diciembre con la Copa Africana de Naciones y los clasificados el Mundial 2026, además de la Copa de Arabia Saudita.

Las selecciones de Argelina y Costa de Marfil, clasificadas al Mundial 2026, verán acción en la Copa Africana de Naciones ante Sudán y Mozambique, respectivamente.

Mientras tanto, en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo podría disputar su último partido del 2025 cuando el Al-Nassr enfrente a Al-Zawraa en la Copa AFC.

PARTIDOS HOY MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2025

Copa Africana de Naciones

Argelia vs. Sudán

9am México, 10am ET



Costa de Marfil vs. Mozambique

11:30am México, 12:30pm ET

Copa AFC

Al-Nassr vs. Al-Zawraa

10am MX, 11am USA

Liga de Chipre

AEL vs. AEK Larnaca