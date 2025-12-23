    Futbol

    Partidos hoy miércoles 24 de diciembre: Cristiano Ronaldo juega la Copa de Arabia

    Los partidos no paran en plena Nochebuena.

    Por:Juan Regis
    Video Imperdibles: los goles más espectaculares del Cristiano Ronaldo en 2025

    El futbol no para este miércoles 24 de diciembre con la Copa Africana de Naciones y los clasificados el Mundial 2026, además de la Copa de Arabia Saudita.

    Las selecciones de Argelina y Costa de Marfil, clasificadas al Mundial 2026, verán acción en la Copa Africana de Naciones ante Sudán y Mozambique, respectivamente.

    Mientras tanto, en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo podría disputar su último partido del 2025 cuando el Al-Nassr enfrente a Al-Zawraa en la Copa AFC.

    PARTIDOS HOY MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2025

    Copa Africana de Naciones

    • Argelia vs. Sudán

    9am México, 10am ET

    • Costa de Marfil vs. Mozambique

    11:30am México, 12:30pm ET

    Copa AFC

    • Al-Nassr vs. Al-Zawraa

    10am MX, 11am USA

    Liga de Chipre

    • AEL vs. AEK Larnaca

    11am MX, 12pm ET

    Futbol

