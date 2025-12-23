Futbol Terror en la familia Messi por grave accidente automovilístico La hermana de Lionel Messi chocó en Miami y sus lesiones le obligarán a posponer su boda.

La familia Messi vivió momentos de preocupación y angustia luego de que María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi, sufriera un grave accidente automovilístico en Miami, por lo que tendrá que postergar su boda programada el próximo 3 de enero.

Según el argentino Ángel de Brito, periodista en LAM de América TV, quien estuvo en contacto con Celia Cuccittini, la madre de la familia Messi, la hermana menor del futbolista se desmayó mientras conducía en Miami, perdió el control de su auto y se estrelló contra una pared.

El conductor detalló al aire que María Sol Messi protagonizó un accidente que le provocó serias heridas físicas y es que, tras ser hospitalizada y someterse a estudios médicos, se determinó que sufrió fractura en dos vértebras y algunas quemaduras en el cuerpo.

Dichas lesiones le obligan a tomar un largo proceso de recuperación, por lo que tuvo que aplazar indefinidamente su boda con Julián ‘Tuli’ Arellano, quien es parte del cuerpo técnico del Inter Miami Sub-19.

El periodista Ángel de Brito aseguró que María Sol Messi, quien es diseñadora, se encuentra fuera de peligro y ya está en Argentina para recuperarse en Rosario, acompañada de su familia.

La boda iba a realizarse en su ciudad natal el próximo 3 de enero, con un perfil bajo y estrictamente familiar, incluso Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo iban a llegar a la ciudad días atrás aprovechando que el astro del Inter Miami se encuentra de vacaciones tras ser campeón de MLS.