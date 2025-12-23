Futbol Fallece ex futbolista alemán de forma trágica durante sus vacaciones Sebastian Hertner murió a los 34 años cuando pasaba unos días con su esposa en Montenegro.

El fútbol alemán está de luto tras el fallecimiento del ex jugadoe, Sebastian Hertner, quien murió el pasado domingo 21 de diciembre en un fatal accidente mientras disfrutaba de unas vacaciones en Montenegro.

El incidente ocurrió en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada en el norte del país, cuando Hertner y su esposa se encontraban trasladandose en una telesilla y una de las sillas se desprendió del cable que la sostenía provocando que el exfutbolista cayera al vacío desde una altura aproximada de 70 metros.

Su esposa, que presenció el accidente, sobrevivió pero resultó herida, con una fractura en una pierna, y fue rescatada por los servicios de emergencia y trasladada a un hospital.

Sebastian Hertner se desempeñó principalmente como defensor en clubes de la segunda división del futbol alemán y defendió las playeras de 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt, y también formó parte de las selecciones juveniles de Alemania Sub-18 y Sub-19.

En sus últimos años continuó su carrera en el ETSV Hamburg, donde era capitán en la Oberliga, la quinta división del fútbol germano.

Autoridades locales en Montenegro han anunciado que se realizará una investigación exhaustiva para esclarecer las causas técnicas del accidente y determinar si hubo fallas en el funcionamiento o el mantenimiento del sistema del telesilla.