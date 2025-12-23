Futbol Chicharito sorprende a transeúntes tras salida de Chivas ¡y con café gratis! Javier Hernández quiso pasar de incógnito en su visita a New York pero varios paisanos y gente local lo reconocieron, así fue su reacción.

Video Chicharito revela en video su verdadero vicio

Javier ‘Chicharito’ Hernández salió de Chivas luego de un año decepcionante, pues no cumplió con las expectativas generadas desde su regreso a la Liga MX para cumplir una segunda etapa con el Rebaño.

Aún sin equipo por definir y tras lanzar un emotivo mensaje instantes después de que el Guadalajara anunciara su salida, Javier Hernández se dejó ver por la ciudad de New York mientras disfruta de su receso futbolístico.

Sin anunciar aún un posible retiro a sus 37 años de edad, el futuro deportivo de Chicharito es incierto, mientras tanto presumió en sus redes sociales su verdadera adicción, la cual no pudo contener tras tres días.

En un video que publicó en su cuenta personal de Instagram dejó ver su actitud tras tres días sin probar café, hizo un recorrido por las calles de New York y donde anunció que iba en busca de uno de los mejores cafés de la metrópoli.

Con chamarra y gorra, Chicharito no logró pasar desapercibido y un policía y algunos transeúntes que lo reconocieron no perdieron el tiempo y la oportunidad para solicitarle una fotografía.