    Partidos hoy domingo 10 de agosto: Sigue la Jornada 4 de Liga MX

    Continúa toda la acción de la Jornada 4 del Apertura 2025 de Liga MX.

    Redacción.
    Planteles en renovación: así puedes ver el Pumas vs. Necaxa

    Este domingo 10 de agosto continúa toda la acción de la Jornada 4 del Apertura 2024 de Liga MX, además de algunos partidos con mexicanos en el exterior.

    Pumas, Necaxa, Chivas, y Santos verán acción este domingo con momentos distintos en el torneo. Ninguno de los cuatro logró avanzar a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.

    Todos llegan con la idea de dejar atrás el fracaso en el torneo veraniego y concentrarse en la Liga MX, que está de regreso tras la pausa por la fase de grupos de dicha competición.

    César 'Chino' Huerta espera vere acción en Bélgica en el duelo Anderlecht vs. Zulte Waregem, mientras que el Países Bajos Mateo Chávez espera lo propia en el partido AZ Alkmaar vs. Groningen.

    En el futbol inglés, el Liverpool, campeón de la Premier, y el Crystal Palace, vencedor de la FA Cup, disputarán el primer título de la temporada en la tradicional Community Shield.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX

    DOMINGO 10 DE AGOSTO

    Liga Mx:

    • Santos vs. Chivas: El juego dará inicio a las 20:00 horas del Centro de México, mientras que en Estados Unidos lo hará a las 22:00 horas del Este, 21:00 horas del Centro y 19:00 horas del Pacífico. Dónde ver: Este duelo lo podrás disfrutar a través de Canal 5, TUDN y ViX en México, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver por Univisión, TUDN, tudn.com, app de TUDN.
    • Pumas vs. Necaxa: El partido dará inicio a las 18:00 del centro de México, 8pm ET, 5pm PT. Dónde ver: en México podrás seguir la transmisión por Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en EStados Unidos podrás disfrutar el partido por Univisión, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
    Eredivisie:

    • AZ Alkmaar vs. Groningen: El juego dará inicio a las 6:30 horas del Centro de México, mientras que en Estados Unidos lo hará a las 8:30 horas del Este, 7:30 horas del Centro y 5:30 horas del Pacífico.

    Liga de Bélgica:

    • Anderlecht vs. Zulte Waregem: El juego dará inicio a las 8:00 horas del Centro de México, mientras que en Estados Unidos lo hará a las 10:00 horas del Este, 9:00 horas del Centro y 7:00 horas del Pacífico.

    Community Shield:

    • Crystal Palace vs. Liverpool: El juego dará inicio a las 8:00 horas del Centro de México, mientras que en Estados Unidos lo hará a las 10:00 horas del Este, 9:00 horas del Centro y 7:00 horas del Pacífico.

