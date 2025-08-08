    Futbol

    Partidos de hoy 8 de agosto: Vuelve la Liga MX

    La actividad futbolística del fin de semana inicia con interesantes duelos en distintos frentes.

    Por:
    TUDN
    Video Marco Farfán, consciente del reto que es jugar en Tigres

    Luego de más de una semana de Leagues Cup en la que la Liga MX y la MLS pararon sus respectivas ligas, regresa la actividad del Apertura 2025, además continúa la Liga MX Femenil e inician los partidos en que los mexicanos verán acción alrededor del mundo.

    Todo empieza en Dinamarca cuando Copenhague y Rodrigo Huesca enfrenten al AGF en la Jornada 4 de la Superliga danesa.

    Más tarde, el futbol femenino arranca en México con la Jornada 5 del Apertura 2025. Destacan los encuentros entre Chivas y Cruz, así como el Rayadas vs. Mazatlán.

    Finalmente, Tigres y Puebla abren la fecha 5 de la Liga MX.

    Partidos de hoy 8 de agosto de 2025

    Liga Dinamarca
    - Copenhague vs. AGF - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

    Liga MX Femenil
    - Chivas vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

    - Rayadas vs. Mazatlán - El partido inicia a las 7:05 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:05 pm ET, a las 8:05 pm CT y a las 6:05 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

    Liga MX
    - Tigres vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

    Partidos 7 de agosto
    Partidos 6 de agosto
    Partidos 5 de agosto
    Partidos 4 de agosto
    Partidos 3 de agosto

    Video Tigres importa desde Estados Unidos a su refuerzo

