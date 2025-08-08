Partidos de hoy 8 de agosto: Vuelve la Liga MX
La actividad futbolística del fin de semana inicia con interesantes duelos en distintos frentes.
Luego de más de una semana de Leagues Cup en la que la Liga MX y la MLS pararon sus respectivas ligas, regresa la actividad del Apertura 2025, además continúa la Liga MX Femenil e inician los partidos en que los mexicanos verán acción alrededor del mundo.
Todo empieza en Dinamarca cuando Copenhague y Rodrigo Huesca enfrenten al AGF en la Jornada 4 de la Superliga danesa.
Más tarde, el futbol femenino arranca en México con la Jornada 5 del Apertura 2025. Destacan los encuentros entre Chivas y Cruz, así como el Rayadas vs. Mazatlán.
Finalmente, Tigres y Puebla abren la fecha 5 de la Liga MX.
Partidos de hoy 8 de agosto de 2025
Liga Dinamarca
- Copenhague vs. AGF - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.
Liga MX Femenil
- Chivas vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.
- Rayadas vs. Mazatlán - El partido inicia a las 7:05 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:05 pm ET, a las 8:05 pm CT y a las 6:05 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.
Liga MX
- Tigres vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.
