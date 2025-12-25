Futbol Curioso intercambio de mensajes entre Ochoa y Guardado en plena Navidad ¿Época de armonía? Ojo a lo que se escribió en las redes del portero del AEL Limassol.

Video ¿Paz y armonía? 'Trolleada' en plena Navidad entre Ochoa y Guardado

Memo Ochoa, portero actual del AEL Limassol, tuvo un intercambio curioso en redes sociales con Andrés Guardado, ahora exfutbolista.

El guardameta mexicano, actualmente en el futbol de Chipre, escribió un par de mensajes navideños especiales. Uno acompañado de su familia, y otro que fue el que más se hizo viral.

Con un "Merry Christmas. Happy Holidays", es decir, Feliz Navidad y Felices Fiestas, Memo Ochoa desató los comentarios, incluyendo el del exfutbolista cuyo último equipo fue el León de la Liga MX

“No seas mam... Feliz Navidad, hermano. Te quiero. Jaja”, respondió Guardado, compañero de tantos partidos y años dentro de la Selección Mexicana, incluyendo Mundiales.