Fenerbahçe Presidente del Fenerbahçe es arrestado por nuevo escándalo con drogas El directivo del club donde milita el mediocampista mexicano Edson Álvarez ya había sido detenido hace unos días por otro escándalo.



Video Escándalo sacude al Fenerbahçe de Edson Álvarez

El Fenerbahçe de Turquía, club donde milita el mediocampista mexicano Edson Álvarez, atraviesa horas de tensión luego de que su presidente, Sadettin Saran, fuera detenido el miércoles bajo la acusación de consumo de drogas, según informó el diario Hürriyet.

La detención se dio en el marco de una amplia investigación iniciada la semana pasada por la justicia turca, relacionada con presunto usoy tráfico de estupefacientes. En el operativo han sido detenidas o citadas a declarar decenas de figuras públicas, entre ellas artistas, creadores de contenido, periodistas y empresarios.

De acuerdo con la agencia Anadolu, a varios de los involucrados se l es tomaron muestras de cabello para análisis toxicológicos, y el resultado correspondiente a Saran habría dado positivo.

El directivo rechazó de manera tajante las acusaciones y anunció que se someterá a nuevas pruebas en un laboratorio privado. “ Nunca en mi vida he usado la sustancia que se menciona. No solo no la he usado, ni siquiera la he visto de cerca”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales.

Saran calificó las versiones como una campaña de desprestigio y sostuvo que buscan afectar a las instituciones que representa.