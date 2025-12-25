    Fenerbahçe

    Presidente del Fenerbahçe es arrestado por nuevo escándalo con drogas

    El directivo del club donde milita el mediocampista mexicano Edson Álvarez ya había sido detenido hace unos días por otro escándalo.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Escándalo sacude al Fenerbahçe de Edson Álvarez

    El Fenerbahçe de Turquía, club donde milita el mediocampista mexicano Edson Álvarez, atraviesa horas de tensión luego de que su presidente, Sadettin Saran, fuera detenido el miércoles bajo la acusación de consumo de drogas, según informó el diario Hürriyet.

    La detención se dio en el marco de una amplia investigación iniciada la semana pasada por la justicia turca, relacionada con presunto usoy tráfico de estupefacientes. En el operativo han sido detenidas o citadas a declarar decenas de figuras públicas, entre ellas artistas, creadores de contenido, periodistas y empresarios.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Fenerbahçe

    Partidos de hoy martes 23 de diciembre: Mexicanos en Europa y Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Partidos de hoy martes 23 de diciembre: Mexicanos en Europa y Copa Africana de Naciones

    Fútbol
    Escándalo sacude al Fenerbahçe de Edson Álvarez
    2:09

    Escándalo sacude al Fenerbahçe de Edson Álvarez

    Fútbol
    Acusan al presidente del Fenerbahçe de tráfico de drogas
    1 mins

    Acusan al presidente del Fenerbahçe de tráfico de drogas

    Fútbol
    Edson Álvarez da asistencia con el Fenerbahçe en la Liga turca
    1 mins

    Edson Álvarez da asistencia con el Fenerbahçe en la Liga turca

    Fútbol
    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL
    1 mins

    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL

    Fútbol
    Gol anulado a Edson Álvarez en empate de Fenerbahce vs. Galatasaray
    1 mins

    Gol anulado a Edson Álvarez en empate de Fenerbahce vs. Galatasaray

    Fútbol
    ¡Edson Álvarez a escena! Así puedes ver el Viktoria Plzen vs. Fenerbahce
    2:07

    ¡Edson Álvarez a escena! Así puedes ver el Viktoria Plzen vs. Fenerbahce

    Fútbol
    Partidos de hoy 27 de octubre: Edson Álvarez con el Gaziantep vs. Fenerbahçe, Serie Mundial y NFL
    1 mins

    Partidos de hoy 27 de octubre: Edson Álvarez con el Gaziantep vs. Fenerbahçe, Serie Mundial y NFL

    Fútbol
    Edson Álvarez recibe, sin querer, nuevo apodo en el Fenerbahce
    1:26

    Edson Álvarez recibe, sin querer, nuevo apodo en el Fenerbahce

    Fútbol
    Edson Álvarez recibe, por error, un nuevo apodo en el Fenerbahce
    1 mins

    Edson Álvarez recibe, por error, un nuevo apodo en el Fenerbahce

    Fútbol

    De acuerdo con la agencia Anadolu, a varios de los involucrados se l es tomaron muestras de cabello para análisis toxicológicos, y el resultado correspondiente a Saran habría dado positivo.

    El directivo rechazó de manera tajante las acusaciones y anunció que se someterá a nuevas pruebas en un laboratorio privado. “ Nunca en mi vida he usado la sustancia que se menciona. No solo no la he usado, ni siquiera la he visto de cerca”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales.

    Saran calificó las versiones como una campaña de desprestigio y sostuvo que buscan afectar a las instituciones que representa.

    El empresario, de 61 años, cuenta con nacionalidad turca y estadounidense, y es propietario del conglomerado Saran Holding, con inversiones en medios deportivos, cine y turismo. Asumió la presidencia del Fenerbahçe en septiembre pasado tras imponerse en una ajustada elección a Ali Koç.

    Relacionados:
    FenerbahçeFutbolEdson Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX