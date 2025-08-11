    futbol

    Partidos hoy lunes 11 de agosto: Continúa la Jornada 4 de Liga MX

    Esta es la agenda de los juegos restantes a disputarse en el Apertura 2024.

    Por:
    Juan Regis.
    Video A darle vuelta a la página: Así puedes ver San Luis vs. Cruz Azul

    Hoy lunes 11 de agosto continúa la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de Liga MX con tres juegos que no podrás perderte.

    Un León que no ha despertado en este inicio de torneo recibe al Monterrey que parece haber aceitado el engranaje y que busca su tercera victoria consecutiva.

    Por su parte, el campeón Toluca visitará la frontera para enfrentar a los Bravos de Ciudad Juárez que no conocen la victoria desde hace tres jornadas mientras que los Diablos quieren retomar el camino del triunfo tras el descalabro en la fecha pasada.

    Finalmente, Cruz Azul visitará al Atlético San Luis, que no la pasa bien en el torneo con apenas 3 puntos, mientras que La Máquina busca mantener el invicto tras la goleada en la Leagues Cup.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX

    LUNES 11 DE AGOSTO

    • León vs. Monterrey

    • USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN; 9pm ET y 6pm Pacífico.

    • Atlético de San Luis vs. Cruz Azul

    • USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN; 11PM ET y 8pm Pacífico.

    • FC Juárez vs. Toluca

    • MX: Tubi; 9pm

