    Partidos hoy sábado 9 de agosto: Inicia la Jornada 4 de Liga MX

    Continúa toda la acción de la Jornada 4 del Apertura 2025 de Liga MX.

    Video ¡Regresa el América a la Liga MX! Así podrás ver su duelo vs. Querétaro

    Este sábado 9 de agosto continúa toda la acción de la Jornada 4 del Apertura 2024 de Liga MX, además de algunos partidos de la Liga MX Femenil.

    América, Querétaro, Atlas, Pachuca, Mazatlán y Tijuana verán acción este sábado con momentos distintos en el torneo. Solo Pachuca logró avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.

    El resto busca dejar atrás el fracaso en el torneo veraniego y concrentarse en la Liga MX, que está de regreso tras la pausa por la fase de grupos de dicha competición.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX

    SÁBADO 9 DE AGOSTO

    • América vs. Querétaro

    • MX: Canal 5, TUDN y ViX, 7pm
    • USA: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico

    • Atlas vs. Pachuca

    • MX: ViX, 7pm
    • USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico

    • Mazatlán vs. Tijuana

    • USA: ViX, 11pm ET y 8pm Pacífico
    • MX: TV Azteca, 9pm

    PARTIDOS JORNADA 4 LIGA MX FEMENIL

    • Necaxa vs. América

    • 5pm, centro México, 7pm ET y 4pm Pacífico
    • MX y USA: ViX

    • Toluca vs. León

    • 7pm, centro México, 9pm ET y 6pm Pacífico
    • MX y USA: ViX

