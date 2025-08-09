futbol
Partidos hoy sábado 9 de agosto: Inicia la Jornada 4 de Liga MX
Continúa toda la acción de la Jornada 4 del Apertura 2025 de Liga MX.
Por:
Redacción.
Video ¡Regresa el América a la Liga MX! Así podrás ver su duelo vs. Querétaro
Este sábado 9 de agosto continúa toda la acción de la Jornada 4 del Apertura 2024 de Liga MX, además de algunos partidos de la Liga MX Femenil.
América, Querétaro, Atlas, Pachuca, Mazatlán y Tijuana verán acción este sábado con momentos distintos en el torneo. Solo Pachuca logró avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.
El resto busca dejar atrás el fracaso en el torneo veraniego y concrentarse en la Liga MX, que está de regreso tras la pausa por la fase de grupos de dicha competición.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX
SÁBADO 9 DE AGOSTO
América vs. Querétaro
- MX: Canal 5, TUDN y ViX, 7pm
- USA: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico
Atlas vs. Pachuca
- MX: ViX, 7pm
- USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico
Mazatlán vs. Tijuana
- USA: ViX, 11pm ET y 8pm Pacífico
- MX: TV Azteca, 9pm
PARTIDOS JORNADA 4 LIGA MX FEMENIL
Necaxa vs. América
- 5pm, centro México, 7pm ET y 4pm Pacífico
- MX y USA: ViX
Toluca vs. León
- 7pm, centro México, 9pm ET y 6pm Pacífico
- MX y USA: ViX