Partidos hoy sábado 9 de agosto: Inicia la Jornada 4 de Liga MX

Video ¡Regresa el América a la Liga MX! Así podrás ver su duelo vs. Querétaro

Este sábado 9 de agosto continúa toda la acción de la Jornada 4 del Apertura 2024 de Liga MX, además de algunos partidos de la Liga MX Femenil.

América, Querétaro, Atlas, Pachuca, Mazatlán y Tijuana verán acción este sábado con momentos distintos en el torneo. Solo Pachuca logró avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.

El resto busca dejar atrás el fracaso en el torneo veraniego y concrentarse en la Liga MX, que está de regreso tras la pausa por la fase de grupos de dicha competición.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX

SÁBADO 9 DE AGOSTO

América vs. Querétaro

MX: Canal 5, TUDN y ViX, 7pm

USA: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico

Atlas vs. Pachuca

MX: ViX, 7pm

USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico

Mazatlán vs. Tijuana

USA: ViX, 11pm ET y 8pm Pacífico

MX: TV Azteca, 9pm

PARTIDOS JORNADA 4 LIGA MX FEMENIL

Necaxa vs. América

5pm, centro México, 7pm ET y 4pm Pacífico

MX y USA: ViX