    Futbol

    Partidos de hoy martes 12 de agosto: Se definen los Playoffs de la Champions League

    El mexicano Rodrigo Huescas y Copenhague buscarán seguir soñando con el boleto a la Fase de Liga.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Con chela en mano! Así festejó Huescas su título en Dinamarca

    Este martes 12 de agosto hay bastante actividad futbolera en el mundo con partidos de clasificatoria para la Champions League, Europa League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

    El mexicano Rodrigo Huescas y el Copenhague buscarán avanzar a los Playoffs, de donde saldrán los últimos equipos calificados a la Fase de Liga de la Champions League.

    El Copenhague reciben al Malmo de Suecia en la vuelta de la Tercera Ronda de calificación, en la ida empataron sin goles.

    También arranca la Jornada 6 de la Liga MX Femenil con actividad para Cruz Azul, Rayadas, San Luis, Atlas, Querétaro, Pachuca, Tigres y Xolos.

    Partidos de hoy martes 12 de agosto del 2025

    Liga MX Femenil, Jornada 6

    • Cruz Azul vs. Rayadas | 3:45 pm Centro de México, 5:45 pm ET de EEUU
    • San Luis vs. Atlas | 5 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
    • Querétaro vs. Pachuca | 5 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
    • Tigres vs. Xolos | 7 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU

    Champions League, Tercera Ronda de calificación
    10 am Centro de México, 12 pm ET de EEUU

    • Qarabag vs. Shkendija

    11 am Centro de México, 1 pm ET de EEUU

    • Copenhague (Rodrigo Huescas) vs. Malmo FF
    • Fenerbahçe vs. Feyenoord
    • Pafos vs. Dinamo de Kiev
    • Viktoria Plzen vs. Rangers

    11:30 am Centro de México, 1:30 pm ET de EEUU

    • Brujas vs. Salzburg

    12:15 pm Centro de México, 2:15 pm ET de EEUU

    • Ferencváros vs. Ludogorets
    • Slovan Bratislava vs. Kairat Almaty

    1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    • Benfica vs. Niza
    • Estrella Roja vs. Lech Poznan

    Europa League, Tercera Ronda de calificación

    • Shelbourne vs. Rijeka

    Copa Libertadores, Playoffs

    • Fortaleza vs. Vélez Sarsfield
    • Atlético Nacional vs. Sao Paulo
    • Peñarol vs. Racing Club

    Copa Sudamericana, Playoffs

    • Once Caldas vs. Huracán
    • América de Cali vs. Fluminense
    • Independiente del Valle vs. Mushuc Runa

    Relacionados:
    Futbol

