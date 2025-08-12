Partidos de hoy martes 12 de agosto: Se definen los Playoffs de la Champions League

Video ¡Con chela en mano! Así festejó Huescas su título en Dinamarca

Este martes 12 de agosto hay bastante actividad futbolera en el mundo con partidos de clasificatoria para la Champions League, Europa League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El mexicano Rodrigo Huescas y el Copenhague buscarán avanzar a los Playoffs, de donde saldrán los últimos equipos calificados a la Fase de Liga de la Champions League.

El Copenhague reciben al Malmo de Suecia en la vuelta de la Tercera Ronda de calificación, en la ida empataron sin goles.

También arranca la Jornada 6 de la Liga MX Femenil con actividad para Cruz Azul, Rayadas, San Luis, Atlas, Querétaro, Pachuca, Tigres y Xolos.

Partidos de hoy martes 12 de agosto del 2025

Liga MX Femenil, Jornada 6

Cruz Azul vs. Rayadas | 3:45 pm Centro de México, 5:45 pm ET de EEUU

San Luis vs. Atlas | 5 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU

Querétaro vs. Pachuca | 5 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU

Tigres vs. Xolos | 7 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU

Champions League, Tercera Ronda de calificación

10 am Centro de México, 12 pm ET de EEUU

Qarabag vs. Shkendija

11 am Centro de México, 1 pm ET de EEUU



Copenhague (Rodrigo Huescas) vs. Malmo FF

Fenerbahçe vs. Feyenoord

Pafos vs. Dinamo de Kiev

Viktoria Plzen vs. Rangers

11:30 am Centro de México, 1:30 pm ET de EEUU



Brujas vs. Salzburg

12:15 pm Centro de México, 2:15 pm ET de EEUU



Ferencváros vs. Ludogorets

Slovan Bratislava vs. Kairat Almaty

1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU



Benfica vs. Niza

Estrella Roja vs. Lech Poznan

Europa League, Tercera Ronda de calificación

Shelbourne vs. Rijeka

Copa Libertadores, Playoffs

Fortaleza vs. Vélez Sarsfield

Atlético Nacional vs. Sao Paulo

Peñarol vs. Racing Club

Copa Sudamericana, Playoffs