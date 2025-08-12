Partidos de hoy martes 12 de agosto: Se definen los Playoffs de la Champions League
El mexicano Rodrigo Huescas y Copenhague buscarán seguir soñando con el boleto a la Fase de Liga.
Este martes 12 de agosto hay bastante actividad futbolera en el mundo con partidos de clasificatoria para la Champions League, Europa League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
El mexicano Rodrigo Huescas y el Copenhague buscarán avanzar a los Playoffs, de donde saldrán los últimos equipos calificados a la Fase de Liga de la Champions League.
El Copenhague reciben al Malmo de Suecia en la vuelta de la Tercera Ronda de calificación, en la ida empataron sin goles.
También arranca la Jornada 6 de la Liga MX Femenil con actividad para Cruz Azul, Rayadas, San Luis, Atlas, Querétaro, Pachuca, Tigres y Xolos.
Partidos de hoy martes 12 de agosto del 2025
Liga MX Femenil, Jornada 6
- Cruz Azul vs. Rayadas | 3:45 pm Centro de México, 5:45 pm ET de EEUU
- San Luis vs. Atlas | 5 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
- Querétaro vs. Pachuca | 5 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
- Tigres vs. Xolos | 7 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU
Champions League, Tercera Ronda de calificación
10 am Centro de México, 12 pm ET de EEUU
- Qarabag vs. Shkendija
11 am Centro de México, 1 pm ET de EEUU
- Copenhague (Rodrigo Huescas) vs. Malmo FF
- Fenerbahçe vs. Feyenoord
- Pafos vs. Dinamo de Kiev
- Viktoria Plzen vs. Rangers
11:30 am Centro de México, 1:30 pm ET de EEUU
- Brujas vs. Salzburg
12:15 pm Centro de México, 2:15 pm ET de EEUU
- Ferencváros vs. Ludogorets
- Slovan Bratislava vs. Kairat Almaty
1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
- Benfica vs. Niza
- Estrella Roja vs. Lech Poznan
Europa League, Tercera Ronda de calificación
- Shelbourne vs. Rijeka
Copa Libertadores, Playoffs
- Fortaleza vs. Vélez Sarsfield
- Atlético Nacional vs. Sao Paulo
- Peñarol vs. Racing Club
Copa Sudamericana, Playoffs
- Once Caldas vs. Huracán
- América de Cali vs. Fluminense
- Independiente del Valle vs. Mushuc Runa