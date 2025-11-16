    Mundial 2026

    Partidos hoy domingo 16 de noviembre: Eliminatorias UEFA y Semifinales Liga MX Femenil

    Este domingo, la Liga MX Femenil conocerá a sus finalistas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Así lucen los bombos para el sorteo Mundial 2026 en diciembre

    Este domingo 16 de noviembre la Liga MX Femenil conocerá a sus finalistas mientras que en la UEFA se juegan los últimos partidos eliminatorios rumbo al sorteo del Mundial 2026.

    América recibe a Chivas en el Clásico Nacional de las Semifinales de Vuelta de la Liga MX Femenil con la intención de finiquitar su pase a la gran Final.

    Las Águilas llegarán con una cómoda ventaja de dos goles tras la victoria en la Ida en Guadalajara. Por otra parte, Tigres recibe a Cruz Azul en el Universitario con el global empatado 1-1.

    En la UEFA continúan los últimos partidos eliminatorios del Mundial 2026 y Portugal tendrá que jugarse el pase directo sin su figura Cristiano Ronaldo tras su expulsión en la jornada pasada ante Irlanda.

    PARTIDOS HOY DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

    Eliminatorias UEFA

    • Portugal vs. Armenia

    8am México, 9am ET

    • Serbia vs. Letonia

    11am México, 12pm ET

    • Albania vs. Inglaterra

    11am México, 12pm ET

    • Azerbaiyán vs. Francia

    11am México, 12pm ET

    • Italia vs. Noruega

    1:45pm México, 2:45pm ET

    Semifinales Liga MX Femenil

    • América vs. Chivas
    7pm México, 8pm ET

    • Tigres vs. Cruz Azul

    5pm México, 6pm ET

