Partidos hoy domingo 16 de noviembre: Eliminatorias UEFA y Semifinales Liga MX Femenil
Este domingo, la Liga MX Femenil conocerá a sus finalistas.
Este domingo 16 de noviembre la Liga MX Femenil conocerá a sus finalistas mientras que en la UEFA se juegan los últimos partidos eliminatorios rumbo al sorteo del Mundial 2026.
América recibe a Chivas en el Clásico Nacional de las Semifinales de Vuelta de la Liga MX Femenil con la intención de finiquitar su pase a la gran Final.
Las Águilas llegarán con una cómoda ventaja de dos goles tras la victoria en la Ida en Guadalajara. Por otra parte, Tigres recibe a Cruz Azul en el Universitario con el global empatado 1-1.
En la UEFA continúan los últimos partidos eliminatorios del Mundial 2026 y Portugal tendrá que jugarse el pase directo sin su figura Cristiano Ronaldo tras su expulsión en la jornada pasada ante Irlanda.
PARTIDOS HOY DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2025
Eliminatorias UEFA
- Portugal vs. Armenia
8am México, 9am ET
- Serbia vs. Letonia
11am México, 12pm ET
- Albania vs. Inglaterra
11am México, 12pm ET
- Azerbaiyán vs. Francia
11am México, 12pm ET
- Italia vs. Noruega
1:45pm México, 2:45pm ET
Semifinales Liga MX Femenil
- América vs. Chivas
7pm México, 8pm ET
- Tigres vs. Cruz Azul
5pm México, 6pm ET