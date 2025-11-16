Partidos hoy domingo 16 de noviembre: Eliminatorias UEFA y Semifinales Liga MX Femenil

Video Así lucen los bombos para el sorteo Mundial 2026 en diciembre

Este domingo 16 de noviembre la Liga MX Femenil conocerá a sus finalistas mientras que en la UEFA se juegan los últimos partidos eliminatorios rumbo al sorteo del Mundial 2026.

América recibe a Chivas en el Clásico Nacional de las Semifinales de Vuelta de la Liga MX Femenil con la intención de finiquitar su pase a la gran Final.

Las Águilas llegarán con una cómoda ventaja de dos goles tras la victoria en la Ida en Guadalajara. Por otra parte, Tigres recibe a Cruz Azul en el Universitario con el global empatado 1-1.

PARTIDOS HOY DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

Eliminatorias UEFA

Portugal vs. Armenia

8am México, 9am ET



Serbia vs. Letonia

11am México, 12pm ET



Albania vs. Inglaterra

11am México, 12pm ET



Azerbaiyán vs. Francia

11am México, 12pm ET



Italia vs. Noruega

1:45pm México, 2:45pm ET

Semifinales Liga MX Femenil

América vs. Chivas

7pm México, 8pm ET



Tigres vs. Cruz Azul