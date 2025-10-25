    Futbol

    Partidos del sábado 25 de octubre: Liga MX y mexicanos en el exterior

    También se juega el segundo partido de la Serie Mundial de la MLB y la ‘qualy’ del GP de México de Fórmula Uno.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Choque de colosos! Así puedes ver Cruz Azul vs. Rayados de Liga MX

    Llega el fin de semana y arriba con emocionantes encuentros en distintas latitudes del planeta futbol. Destacan, los de la Jornada 15 de la Liga MX y los de los mexicanos en el exterior.

    En la Liga de Escocia, César Garza, Víctor López y Antonio Portales y el Dundee FC enfrentan al Falkirk, mientras que en la Premier League inlesa el Fulham de Raúl Jiménez se enfrenta al Newcastle.

    Más tarde, en la Liga de Arabia Saudita, el Al Qadsiah, con un Julián Quiñones en gran momento recibe la visita del Al-Okhdood, en tanto que el Al-Sassr de Cristiano Ronaldo choca ante el Al-Hazm.

    Por si fuera poco, en el Gran Premio de México se llevará a cabo este sábado la ‘qualy’ y, además, se disputa el Juego 2 de la Serie Mundial entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays.

    Finalmente, León vs. Pumas, Tigres vs. Tijuana, Cruz Azul vs. Monterrey y Chivas vs. Atlas son los duelos del sábado de la Jornada 15 del Apertura 2025.

    Partidos del sábado 25 de octubre del 2025

    Liga de Escocia
    - Falkirk vs. Dundee FC - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, 9:00 am ET y a las 7:00 am PT.

    Premier League
    - Newcastle vs. Fulham - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, 9:00 am ET y a las 7:00 am PT.

    Liga de Arabia
    - Al Qadsiah vs. Al-Okhdood - El partido inicia a las 8:40 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:40 am ET, 9:40 am ET y a las 7:40 am PT.
    - Al-Hazm vs. Al-Nassr- El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, 1:00 pm ET y a las 11:00 am PT.

    Fórmula 1
    - Práctica 3 GP México - Inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, 12:00 pm ET y a las 10:00 pm PT. En México la podrás ver en Canal 9.

    - Qualy 1 GP México - Inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 5:00 pm ET, 4:00 pm ET y a las 2:00 pm PT. En México la podrás ver en Canal 5.

    Serie Mundial MLB
    - Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

    Liga MX
    - Tigres vs. Tijuana - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, 6:00 pm ET y a las 4:00 pm PT.

    - León vs. Pumas - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm ET y a las 6:00 pm PT. El juego estará disponible en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    - Cruz Azul vs. Monterrey - - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, 10:00pm CT y a las 8:00 pm PT. Sigue la transmisión en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    - Chivas vs. Atlas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, 10:00 pm ET y a las 8:00 pm PT.

    Partidos del 23 de octubre
    Partidos del 22 de octubre
    Partidos del 21 de octubre
    Partidos del 20 de octubre

