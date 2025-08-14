    Futbol

    Partidos de hoy 14 de julio: Mexicanos en la Conference League

    El planeta futbol no se detiene y nos tiene reservados muy interesantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Brutal golazo! Mateo Chávez tiene debut soñado en AZ Alkmaar

    El balón sigue rodando en la actividad de media semana y un grupo de mexicanos, y sus clubes, harán frente al juego de vuelta de la tercera fase de clasificación de la UEFA Conference League.

    Y es el caso de César 'Chino' Huerta con el Anderlecht belga que enfrentarán al Sheriff de Moldavia. Harán lo propio, el AZ Alkmmar holandés y Mateo Chávez ante el Vaduz de Liechtenstein.

    Finalmente, Orbelín Pineda y su AEK de Grecia se verán las caras con el vs. Aris también de la nación helénica.

    Partidos de hoy jueves 14 de julio del 2025

    Conference League
    - Anderlecht vs. Sheriff - El partido dará inicio a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

    - Vaduz vs AZ Alkmaar - El partido dará inicio a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

    - AEK vs. Aris - El partido dará inicio a las 12:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Partidos del 13 de agosto
    Partidos del 12 de agosto
    Partidos del 11 de agosto
    Partidos del 10 de agosto
    Partidos del 9 de agosto

    Video Mateo Chávez debuta con pie derecho en la Eredivisie

