El balón sigue rodando en la actividad de media semana y un grupo de mexicanos, y sus clubes, harán frente al juego de vuelta de la tercera fase de clasificación de la UEFA Conference League.

Y es el caso de César 'Chino' Huerta con el Anderlecht belga que enfrentarán al Sheriff de Moldavia. Harán lo propio, el AZ Alkmmar holandés y Mateo Chávez ante el Vaduz de Liechtenstein.

Finalmente, Orbelín Pineda y su AEK de Grecia se verán las caras con el vs. Aris también de la nación helénica.

Partidos de hoy jueves 14 de julio del 2025

Conference League

- Anderlecht vs. Sheriff - El partido dará inicio a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

- Vaduz vs AZ Alkmaar - El partido dará inicio a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

- AEK vs. Aris - El partido dará inicio a las 12:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.