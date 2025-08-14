Partidos de hoy 14 de julio: Mexicanos en la Conference League
El planeta futbol no se detiene y nos tiene reservados muy interesantes encuentros en todos los frentes.
El balón sigue rodando en la actividad de media semana y un grupo de mexicanos, y sus clubes, harán frente al juego de vuelta de la tercera fase de clasificación de la UEFA Conference League.
Y es el caso de César 'Chino' Huerta con el Anderlecht belga que enfrentarán al Sheriff de Moldavia. Harán lo propio, el AZ Alkmmar holandés y Mateo Chávez ante el Vaduz de Liechtenstein.
Finalmente, Orbelín Pineda y su AEK de Grecia se verán las caras con el vs. Aris también de la nación helénica.
Partidos de hoy jueves 14 de julio del 2025
Conference League
- Anderlecht vs. Sheriff - El partido dará inicio a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.
- Vaduz vs AZ Alkmaar - El partido dará inicio a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.
- AEK vs. Aris - El partido dará inicio a las 12:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
