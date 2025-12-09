    Cruz Azul

    Larcamón responde a la presión y favoritismo de Flamengo vs. Cruz Azul

    El técnico de La Máquina dio sus sensaciones previas al Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental.

    Video ¿Presión y favoritismo para Flamengo? Ojito a la respuesta de Larcamón

    Nicolás Larcamón habló un día después de que Cruz Azul aterrizara a Catar para la Copa Intercontinental 2025 y un día antes de enfrentar al Flamengo en el Derbi de las Américas.

    El técnico de La Máquina ya olvidó la eliminación sufrida ante Tigres en las Semifinales de la Liga MX y está enfocado en su debut en la Copa Intercontinental este miércoles 10 de diciembre.

    Sobre si Flamengo llega al partido con presión por ser favorito, Larcamón comentó: “La verdad que lo que pueda representar en términos de presión para ellos, yo no lo tomo en cuenta porque no tiene que ver con nosotros.

    “El foco principal está puesto en todos los factores que nos hagan mejor en desempeño y rendimiento para mañana”, sentenció el entrenador argentino.

    Larcamón descartó profundizar sobre el Flamengo, pero destacó que será un rival de jerarquía que viene motivado tras ganar la Copa Libertadores tras vencer al Palmeiras en la Final (0-1).

    “Todo lo que tenga que ver con el rival y las sensaciones o los argumentos que puedan condicionar el rendimiento de ellos no lo tomo en cuenta porque son factores ajenos a mi control.

    “Está claro que vamos a enfrentar a un gran rival que viene con una confianza a tope, pero confío mucho en nuestras capacidades, en lo que tengo que hacer para ganar el partido de mañana y poder llegar a la siguiente fase”, señaló.

    Cruz Azul viajó a Catar sin Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete. El portero se fracturó la tibia en la Jornada 17 ante Pumas, mientras que el defensa se lesionó el tobillo derecho en las Semifinales contra Tigres.

    Video El íntimo viaje de Cruz Azul a Catar: Esto dijo Larcamón en pleno vuelo
    Cruz AzulNicolás LarcamónLiga MX

