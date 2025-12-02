La Liga MX está en momento de definición y las Semifinales del Apertura 2025 nos arrojan dos partidos de alto calibre para este miércoles, al igual que los duelos de los mexicanos en el extranjero.

El día inicia temprano con la Coppa Italia en la que el Genoa de Johan Vásquez visita al Atalanta, más tarde en la Copa Grecia, Orbelín Pineda y el AEK reciben al OFI.

Mientras en la KNVB Beker el AZ Alkmaar de Mateo Chávez jugará ante el PEC Zwolle y en la Liga de Bégica, Heriberto Jurado con el Cercle Brugge enfrentará al Gent.

Finalmente, el plato fuerte del día serán las Semifinales de la Liga MX con los duelos entre Cruz Azul y Tigres, y Monterrey vs. Toluca.

Partidos de hoy jueves 3 de diciembre del 2025

Coppa Italia

- Atalanta vs. Genoa - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

Copa Grecia

- AEK vs. OFI - El partido inicia a las 9:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 am ET, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT.

KNVB Beker

- PEC Zwolle vs. AZ - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga de Bélgica

- Cercle Brugge vs. Gent - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a las 1:30 pm CT y a las 11:30 pm PT.

Liga MX

- Cruz Azul vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás seguir en México a través TUDN, Canal 5 y ViX, mientras en Estados Unidos en Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Monterrey vs. Toluca - El partido inicia a las 9:10 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:10 pm ET, a las 9:10 pm CT y a las 7:10 pm PT. El juego lo podrás seguir en México por TUDN, Canal 5 y ViX, mientras en Estados Unidos en Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.