Así se juega y puedes ver la Jornada 5 de Apertura 2025
Este fin de semana habrá grandes partidos que no podrás perderte para disfrutarlos.
El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX tiene en su Jornada 5 varios partidos atractivos para los aficionados mexicanos y los que radican en la Unión Americana.
Pachuca, con Jaime Lozano, sigue imparable con paso perfecto y con goleadas a granel para ser el líder general de la competencia, seguido de Tigres y otros más.
Querétaro, con todo y cambio de dueño, se ubica en el último sitio sin haber podido aún rescatar ni un punto con cuatro derrotas.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 5 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX
La actividad de la fecha 5 comienza el viernes 15 de agosto con dos partidos, el sábado 16 habrá cinco compromisos y para el domingo 17 se tendrán dos juegos.
Puebla vs. Atlético de San Luis
Este partido es el viernes 15 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, mientras que a a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Necaxa vs. León
Este encuentro es el viernes 15 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, así como a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Chivas vs. Juárez
El juego es el sábado 16 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en Amazon Prime, y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos en Telemundo.
Pachuca vs. Tijuana
El partido es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México en tubi/FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.
Tigres vs. América
El encuentro es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.
Cruz Azul vs. Santos
El juego es este sábado 16 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
Toluca vs. Pumas
Este partido será el sábado 16 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
Querétaro vs. Atlas
Este duelo será el domingo 17 de agosto a las 4:00 pm del CT de México por tubi/FOX y a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, TUDN.com, app de TUDN.
Monterrey vs. Mazatlán
El duelo será el domingo 17 de agosto a las 6:00 pm del CT de México y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.