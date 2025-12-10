    Liga MX

    Partidos del jueves 11 de diciembre: Final Liga MX y UEFA Europa League

    La jornada de media semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Paulinho revela el secreto del 'Turco' Mohamed en Toluca

    El futbol no se detiene y el balón no deja de rodar, y la jornada de este jueves 11 de diciembre nos tiene reservados emocionantes duelos por todo el mundo, destacan la Final de la Liga MX y los duelos de la fecha seis de la Europa League y de la Conference League.

    Arrancamos el día con los enfrentamientos en los torneos de la UEFA y Dinamo Zagreb vs. Betis, Celtic vs. Roma y Brann vs. Fenerbahce de Edson Álvarez llaman la atención en la Europa League.

    Mientras en la Conference League, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez visita al Drita y el AEK de Orbelín Pineda hace lo propio con el Samsunspor.

    El platillo fuerte de día será el juego de ida de la gran final del Apertura 2025 cuando Tigres y Toluca se enfrenten en el Estadio Universitario de a capital regia.

    Partidos del jueves 11 de diciembre del 2025

    Europa League
    - Dinamo Zagreb vs. Betis - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 CT am y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, VIX, tudn.com y app de TUDN.

    - Celtic vs. Roma - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, VIX, tudn.com y app de TUDN.

    - Brann vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por VIX.

    Final Apertura 2025 Liga MX
    - Tigres vs. Toluca - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    Partidos 10 de diciembre
    Partidos 9 de diciembre
    Partidos 8 de diciembre
    Partidos 7 de diciembre
    Partidos 6 de diciembre

