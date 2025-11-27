Video Cruz Azul vs. Chivas: ¿A qué hora se disputará la vuelta de los Cuartos de Final por El 5?

El futbol no se detiene y el balón recorre todas las latitudes en la actividad de mitad de semana. Así la Liguilla de la Liga MX continúa al igual que la jornada 5 de la Europa League y de la Conference League. Así como la Final del Mundial Sub 17.

Precisamente esta última inicia la actividad de este jueves cuando Portugal y Austria disputen el título en Catar.

Enseguida, la Europa League abre hostilidades cuando Aston Villa enfrente al Young Boys, el Fenerbahce de Edson Álvarez al Ferencvaros y algo más tarde el Betis al Utrecht.

Mientras tanto, en la Conference League, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez encara al Shelbourne y el Fiorentina recibe al A EK de Orbelín Pineda.

Finalmente, se juega el útimo partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 en México cuando Chivas de la bienvenida al Cruz Azul en su casa.

Partidos del jueves 27 de noviembre del 2025

Final Mundial Sub-17

- Portugal vs. Austria - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN.

Europa League

- Aston Villa vs. Young Boys - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, ViX. tudn.com y app de TUDN.

- Fenerbahce vs. Ferencvaros - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Betis vs. Utrecht - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

Conference League

- AZ vs. Shelbourne - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Fiorentina vs. AEK - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Liguilla Liga MX

- Chivas vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.