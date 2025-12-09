Flamengo DT del Flamengo sorprende con elogios a Cruz Azul y lanza advertencia Filipe Luís dejó con la boca abierta a la prensa mexicana al tener bien estudiado al equipo de Larcamón.

Video DT de Flamengo sorprende con elogios a Cruz Azul, ¡lo tiene bien estudiado!

Filipe Luís, técnico del Flamengo, sorprendió con elogios a Cruz Azul de cara a su enfrentamiento de este miércoles 10 de diciembre en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental de Catar 2025.

Filipe Luís dejó a la prensa mexicana con la boca abierta al tener bien estudiado y mostrar su conocimiento sobre el equipo de Nicolás Larcamón.

PUBLICIDAD

“Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, con mucha calidad y sobre todo físicamente son muy fuertes. Se nota mucho cómo defienden de una manera muy agresiva, muy presionante, intentan siempre ser protagonistas del juego, robar el balón al rival, atacar lo máximo posible, luego tiene jugadores con calidad suficiente para tener el balón.

“Nosotros pensamos el futbol de la misma forma, será un partido muy disputado”, declaró el entrenador brasileño para después dejarle un recadito a Cruz Azul.

“Creo que llegaremos a esta competición quizás en nuestro mejor momento. Así lo siento. Más adelante, en la cancha, podremos comparar, pero siento que mi equipo está en un excelente momento”, sentenció.

Filipe Luís reconoció que el Flamengo llega cansado, pero a la vez muy motivado tras ser campeón de la Copa Libertadores tras vencer al Palmeiras en la Final (0-1).

Filipe Luís, de 40 años, comenzó su carrera de entrenador en 2024 dirigiendo a la Sub-17 del Flamengo, después pasó por la Sub-20 hasta llegar al primer equipo en septiembre de ese mismo año.

En su corta carrera, Filipe Luís suma cinco títulos: el Brasileirao, la Copa de Brasil, la Supercopa de Brasil, la Copa Libertadores y la Copa Carioca.