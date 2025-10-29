Partidos de hoy miércoles 29 de octubre: México busca avanzar en el Mundial Femenil Sub-17
Además, habrá actividad de mexicanos en Europa y se definirá al primer finalista de la Copa Libertadores.
Este miércoles 29 de octubre la Selección Mexicana enfrentará a Paraguay en busca del boleto a los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos.
También habrá actividad de mexicanos en Europa. Con Genoa, Johan Vásquez se medirá a su exequipo, Cremonese, en la Serie A; mientras que Orbelín Pineda verá acción en la Copa de Grecia con el AEK Atenas.
En la noche se definirá al primer finalista de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. En la Semifinal de ida el club brasileño venció al argentino por 1-0.
Los Playoffs de la MLS continúan y este miércoles LAFC y Austin FC chocarán por le boleto a Semifinales de Conferencia. El ganador se enfrentará al ganador del Dallas vs. Vancouver.
Partidos de hoy miércoles 29 de octubre del 2025
Mundial Femenil Sub-17, Octavos de Final
9:30 am Centro de México, 11:30 am ET de EEUU
- México vs. Paraguay
- España vs. Francia
1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
- Canadá vs. Zambia
- Japón vs. Colombia
Copa de Grecia, Jornada 3
- Illioupoli vs. AEK Atenas (Orbelín Pineda) | 7:30 am Centro de México, 9:30 am ET de EEUU
MLS, Playoffs Primera Ronda
- LAFC vs. Austin FC | 8:30 pm Centro de México, 10:30 pm ET de EEUU
Copa Libertadores, Semifinal de vuelta
- Racing vs. Flamengo | 6:30 pm Centro de México, 8:30 pm ET de EEUU
Ligue 1, Jornada 10
- Lorient vs. PSG | 12 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU
Serie A, Jornada 9
- Juventus vs. Unidese | 11:30 am Centro de México, 1:30 pm ET de EEUU
- Genoa vs. Cremonese | 1:45 pm Centro de México, 3:45 pm ET de EEUU
- Inter de Milán vs. Fiorentina | 1:45 pm Centro de México, 3:45 pm ET de EEUU
EFL Cup, Cuarta Ronda
1:45 pm Centro de México, 3:45 pm ET de EEUU
- Arsenal vs. Brighton
- Liverpool vs. Crystal Palace
- Swansea vs. Manchester City
- Wolves vs. Chelsea
2 pm Centro de México, 4 pm ET de EEUU
- Newcastle vs. Tottenham