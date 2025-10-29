    Futbol

    Partidos de hoy miércoles 29 de octubre: México busca avanzar en el Mundial Femenil Sub-17

    Además, habrá actividad de mexicanos en Europa y se definirá al primer finalista de la Copa Libertadores.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Así puedes ver el México vs. Paraguay del Mundial Femenil Sub-17

    Este miércoles 29 de octubre la Selección Mexicana enfrentará a Paraguay en busca del boleto a los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos.

    También habrá actividad de mexicanos en Europa. Con Genoa, Johan Vásquez se medirá a su exequipo, Cremonese, en la Serie A; mientras que Orbelín Pineda verá acción en la Copa de Grecia con el AEK Atenas.

    En la noche se definirá al primer finalista de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. En la Semifinal de ida el club brasileño venció al argentino por 1-0.

    Los Playoffs de la MLS continúan y este miércoles LAFC y Austin FC chocarán por le boleto a Semifinales de Conferencia. El ganador se enfrentará al ganador del Dallas vs. Vancouver.

    Partidos de hoy miércoles 29 de octubre del 2025

    Mundial Femenil Sub-17, Octavos de Final

    9:30 am Centro de México, 11:30 am ET de EEUU

    • México vs. Paraguay
    • España vs. Francia

    1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    • Canadá vs. Zambia
    • Japón vs. Colombia

    Copa de Grecia, Jornada 3

    • Illioupoli vs. AEK Atenas (Orbelín Pineda) | 7:30 am Centro de México, 9:30 am ET de EEUU

    MLS, Playoffs Primera Ronda

    • LAFC vs. Austin FC | 8:30 pm Centro de México, 10:30 pm ET de EEUU

    Copa Libertadores, Semifinal de vuelta

    • Racing vs. Flamengo | 6:30 pm Centro de México, 8:30 pm ET de EEUU

    Ligue 1, Jornada 10

    • Lorient vs. PSG | 12 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU
    Serie A, Jornada 9

    • Juventus vs. Unidese | 11:30 am Centro de México, 1:30 pm ET de EEUU
    • Genoa vs. Cremonese | 1:45 pm Centro de México, 3:45 pm ET de EEUU
    • Inter de Milán vs. Fiorentina | 1:45 pm Centro de México, 3:45 pm ET de EEUU

    EFL Cup, Cuarta Ronda

    1:45 pm Centro de México, 3:45 pm ET de EEUU

    • Arsenal vs. Brighton
    • Liverpool vs. Crystal Palace
    • Swansea vs. Manchester City
    • Wolves vs. Chelsea

    2 pm Centro de México, 4 pm ET de EEUU

    • Newcastle vs. Tottenham

