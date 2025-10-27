    Futbol

    Partidos de hoy 27 de octubre: Edson Álvarez con el Gaziantep vs. Fenerbahçe, Serie Mundial y NFL

    Gaziantep enfrenta al Fenerbahçe de Edson Álvarez; en el beisbol el Juego 3 de la Serie Mundial entre Blue Jays y Dodgers.

    Baudelio García Espinosa.
    La actividad deportiva tiene poca actividad en el Viejo Continente, con un solo partido en España. Italia jugará a media semana y en Inglaterra se reanuda la Liga Premier el próximo fin de semana.

    En Turquía, Gaziantep recibe la visita del Fenerbahce, donde milita el mexicano Edson Álvarez, quien poco a poco recupera su nivel en el futbol de aquel país.

    Real Betis ante Atlético de Madrid darán por concluida la Jornada 10 de la Liga. Ambos equipos acumulan 16 puntos, ocupando las posiciones seis y cinco, respectivamente en el futbol de España.

    Partidos del lunes 27 de octubre del 2025

    Süper Lig
    Gaziantep vs Fenerbahce (Edson Álvarez): 11:00 AM en el Centro de México, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    LaLiga
    Real Betis vs. Atlético de Madrid: 14:00 horas en el Centro de México, 16:00 horas en el Este y 13:00 horas en el Pacífico.

    Beisbol MLB
    Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: Juego 3 se pone en marcha a las 18:00 horas en el Centro de México, 20:00 horas en el Este y 17:00 en el Pacífico.

    Futbol Americano NFL
    Washington Commanders vs Kansas City Chiefs: El kick off es a las 18:15 horas en la Ciudad de México, 20:15 horas en el Este y 17:15 en el Pacífico.

