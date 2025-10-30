    Futbol

    Partidos de hoy jueves 30 de octubre: Serie A en Italia y la Semana 8 de la NFL

    Con dos partidos se cierra la Jornada 9 en el Calcio y se pone en marcha la actividad del futbol americano con el partido, Baltimore ante Miami.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Lamar Jackson.
    Imagen Greg Fiume/Getty Images
    Lamar Jackson.

    La actividad del futbol internacional se centra en I talia con los partidos Cagliari ante Sassuolo y Pisa que enfrenta a la Lazio, dentro de la actividad de la Jornada 9 en la Serie A.

    En el futbol americano comienza con un enfrentamiento de equipos que les urge el triunfo, para enmendar el camino de la temporada regular. Baltimore Ravens viaja a Miami para medirse a los Dolphins.

    Por los Ravens se anuncia el regreso de su quarterback Lamar Jackson, quien regresará de la lista de lesionados

    Partidos de hoy jueves 31 de octubre del 2025

    Serie A:
    Cagliari vs. Sassuolo: 11:30 AM en el Centro de México, 13:30 PM en el Este y 10:30 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.
    Pisa vs Lazio: 13:45 en el Centro de México, 15:45 en el Este y 12:45 PM en el Pacífico.

    NFL
    Semana 9
    Baltimore Ravens vs. Miami Dolphins: 18:15 PM en el Centro de México, 20:15 en el Este y 17:15 en el Pacífico.

