    Ya están seis equipos con lugar asegurado en la Fiesta Grande, cinco directos en Cuartos de Final.

    La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX llega este fin de semana con varios partidos en la lucha directa de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

    Toluca, Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres ya tienen boleto directo a los Cuartos de Final de la Fiesta Grande, mientras que Chivas ya amarró su lugar, al menos, en el Play-In.

    Curiosamente el Apertura 2025 tiene todavía a 11 equipos peleando por los últimos cuatro lugares que quedan y el Puebla es el único eliminado del torneo.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 16 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 15 comienza el este viernes 31 de octubre con tres partidos, el sabado 1 de noviemnbre habrá otros tres juegos más y el domingo 2 cerrará con los últimos tres duelos.

    • Necaxa vs. Santos

    El juego es este viernes 31 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • Atlético de San Luis vs. Juárez

    Este partido es el viernes 31 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por ViX.

    • Puebla vs. Cruz Azul

    Este encuentro es el viernes 31 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por ViX.

    • Atlas vs. Toluca

    El juego es el sábado 1 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • Monterrey vs. Tigres

    El partido es este sábado 1 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • América vs. León

    El encuentro es este sábado 1 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Pumas vs. Tijuana

    Este partido será el domingo 2 de noviembre a las 12:00 pm del CT de México por Canal 2, TUDN y ViX y a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT en Estados Unidos por ViX.

    • Querétaro vs. Mazatlán

    Este duelo será el domingo 2 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por FOX, 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • Pachuca vs. Chivas

    El duelo será el domingo 2 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México en FOX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

