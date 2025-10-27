La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX llega este fin de semana con varios partidos en la lucha directa de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

Toluca, Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres ya tienen boleto directo a los Cuartos de Final de la Fiesta Grande, mientras que Chivas ya amarró su lugar, al menos, en el Play-In.

Curiosamente el Apertura 2025 tiene todavía a 11 equipos peleando por los últimos cuatro lugares que quedan y el Puebla es el único eliminado del torneo.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 16 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 15 comienza el este viernes 31 de octubre con tres partidos, el sabado 1 de noviemnbre habrá otros tres juegos más y el domingo 2 cerrará con los últimos tres duelos.

Necaxa vs. Santos

El juego es este viernes 31 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por ViX y Claro Sports, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Atlético de San Luis vs. Juárez

Este partido es el viernes 31 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por ViX.

Puebla vs. Cruz Azul

Este encuentro es el viernes 31 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por ViX.

Atlas vs. Toluca

El juego es el sábado 1 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Monterrey vs. Tigres

El partido es este sábado 1 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

América vs. León

El encuentro es este sábado 1 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Pumas vs. Tijuana

Este partido será el domingo 2 de noviembre a las 12:00 pm del CT de México por Canal 2, TUDN y ViX y a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT en Estados Unidos por ViX.

Querétaro vs. Mazatlán

Este duelo será el domingo 2 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por FOX, 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Pachuca vs. Chivas