Futbol Partidos de hoy1 de enero: Premier League y Raúl Jiménez para iniciar el año ¡Feliz Año Nuevo! Y el 2026 inicia en Inglaterra con actividad en la Premier League, con mexicano de por medio.

Video ¡Raúl Jiménez acaba 2025 rompiéndole el corazón a su ex!

Bienvenido 2026 y para el Año Nuevo, la actividad deportiva inicia desde Inglaterra, específicamente con la Premier League en los partidos de hoy jueves 1 de enero.

Con el mexicano Raúl Jiménez en acción, el primer día del año pondrá a prueba a distintos equipos dentro del futbol británico después de que en la fecha pasada se diera un Boxing day atípico.

La Copa Africana de Naciones se toma una pequeña pausa después de su Fase de Grupos para mirar directamente a los Octavos de Final.

Partidos de hoy jueves 1 de enero de 2026

-PREMIER LEAGUE