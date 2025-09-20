Partidos hoy sábado 20 de septiembre: continúa la Jornada 9 de Liga MX

Video Duelo de Gigantes: Rayados recibe al América en la Sultana del Norte

Este sábado 20 de septiembre continúa toda la acción de los partidos del Apertura 2025 de Liga MX y los mexicanos que podrían sumar minutos y goles en el futbol de Europa.

Arrancamos con el segundo día de la Jornada 9 del torneo mexicano de Primera División con el partido entre Pachuca y Querétaro. Los Tuzos buscan regresar al buen inicio que los mantuvo algunas jornadas en la parte alta de la tabla general.

Más tarde, Pumas y Tigres se verán las caras desde el Olímpico Universitario en un duelo con mucha rivalidad deportiva. A la misma hora, Chivas recibirá al campeón Toluca en otro gran partido que no puedes perderte.

Finalmente, el plato fuerte del sábado lo protagonizarán Monterrey y América desde el 'Gigante de Acero'. Rayados quiere mantenerse como líder una jornada más, mientras que las Águilas buscan meter presión desde el tercer puesto general.

PARTIDOS HOY SÁBADO 20 DE SEPTIMBRE EN VIVO

JORNADA 9, LIGA MX

Pachuca vs. Querétaro

5pm centro de México

7pm ET y 4pm Pacífico, EE.UU.

TUDN

Pumas vs. Tigres

7pm centro de México

9pm ET y 6pm Pacífico, EE.UU.

Canal 5, TUDN y ViX (MX)

Univisión, TUDN y ViX (EE.UU.)

Chivas vs. Toluca

7pm centro de México

9pm ET y 6pm Pacífico, EE.UU.

Monterrey vs. América

9pm centro de México

11pm ET y 8pm Pacífico, EE.UU.

Canal 5, TUDN y ViX (MX)

Univisión, TUDN y ViX (EE.UU.)

MEXICANOS EN EUROPA JUEGOS SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

Bologna vs. Genoa (Johan Vásquez)

7am México, 9am ET USA



D. Majachkalá vs. Lokomotiv (César Montes)

10:30am México, 12:30pm ET USA



Udinese vs. AC Milan (Santi Gimenez)

12:45pm México, 2:45pm ET USA



Anderlecht vs. Antwerp (César Huerta)

12:45pm México, 2:45pm ET USA



Fulham vs. Brentford (Raúl Jiménez)

12:45pm México, 2:45pm ET USA



Atlanta United vs. San Diego FC (Hirving Lozano)

2:30pm México, 4:30pm ET USA



Inter Miami vs. DC United