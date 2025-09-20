    Liga MX Femenil

    Partidos hoy sábado 20 de septiembre: continúa la Jornada 9 de Liga MX

    Este fin de semana continúa toda la acción de los mexicanos en Europa, Liga MX y Liga MX Femenil.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Duelo de Gigantes: Rayados recibe al América en la Sultana del Norte

    Este sábado 20 de septiembre continúa toda la acción de los partidos del Apertura 2025 de Liga MX y los mexicanos que podrían sumar minutos y goles en el futbol de Europa.

    Arrancamos con el segundo día de la Jornada 9 del torneo mexicano de Primera División con el partido entre Pachuca y Querétaro. Los Tuzos buscan regresar al buen inicio que los mantuvo algunas jornadas en la parte alta de la tabla general.

    PUBLICIDAD

    Más tarde, Pumas y Tigres se verán las caras desde el Olímpico Universitario en un duelo con mucha rivalidad deportiva. A la misma hora, Chivas recibirá al campeón Toluca en otro gran partido que no puedes perderte.

    Finalmente, el plato fuerte del sábado lo protagonizarán Monterrey y América desde el 'Gigante de Acero'. Rayados quiere mantenerse como líder una jornada más, mientras que las Águilas buscan meter presión desde el tercer puesto general.

    PARTIDOS HOY SÁBADO 20 DE SEPTIMBRE EN VIVO

    JORNADA 9, LIGA MX

    • Pachuca vs. Querétaro
    • 5pm centro de México
    • 7pm ET y 4pm Pacífico, EE.UU.
    • TUDN
    • Pumas vs. Tigres
    • 7pm centro de México
    • 9pm ET y 6pm Pacífico, EE.UU.
    • Canal 5, TUDN y ViX (MX)
    • Univisión, TUDN y ViX (EE.UU.)
    • Chivas vs. Toluca
    • 7pm centro de México
    • 9pm ET y 6pm Pacífico, EE.UU.
    • Monterrey vs. América
    • 9pm centro de México
    • 11pm ET y 8pm Pacífico, EE.UU.
    • Canal 5, TUDN y ViX (MX)
    • Univisión, TUDN y ViX (EE.UU.)

    MEXICANOS EN EUROPA JUEGOS SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

    • Bologna vs. Genoa (Johan Vásquez)

    7am México, 9am ET USA

    • D. Majachkalá vs. Lokomotiv (César Montes)

    10:30am México, 12:30pm ET USA

    • Udinese vs. AC Milan (Santi Gimenez)

    12:45pm México, 2:45pm ET USA

    • Anderlecht vs. Antwerp (César Huerta)
    PUBLICIDAD

    12:45pm México, 2:45pm ET USA

    • Fulham vs. Brentford (Raúl Jiménez)

    12:45pm México, 2:45pm ET USA

    • Atlanta United vs. San Diego FC (Hirving Lozano)

    2:30pm México, 4:30pm ET USA

    • Inter Miami vs. DC United

    5:30pm México, 7:30pm ET USA

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Partidos del 19 de septiembre: Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Partidos del 19 de septiembre: Liga MX y mexicanos en el extranjero

    3 min
    Partidos del 17 de septiembre: UEFA Champions League y Chivas vs. Tigres

    Partidos del 17 de septiembre: UEFA Champions League y Chivas vs. Tigres

    1 min
    Partidos de hoy 14 de septiembre: Mexicanos en Europa a escena y Liga MX cierra jornada

    Partidos de hoy 14 de septiembre: Mexicanos en Europa a escena y Liga MX cierra jornada

    4 min
    Partidos del 13 de septiembre: Hay Clásico Nacional y pelea de Canelo

    Partidos del 13 de septiembre: Hay Clásico Nacional y pelea de Canelo

    2 min
    Partidos del 12 de septiembre: Liga MX y mexicanos en Europa

    Partidos del 12 de septiembre: Liga MX y mexicanos en Europa

    Relacionados:
    Liga MX FemenilMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD