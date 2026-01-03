    Liga MX

    Toluca sorprende con el anuncio de la baja de su portero para el Clausura 2026

    Los Diablos Rojos dieron las gracias a uno de sus guardametas de cara al inicio del nuevo torneo en la Liga MX.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín
    Los Diablos Rojos de Toluca anunciaron este sábado su segunda baja de manera oficial en este mercado de invierno de cara a la Liga MX Clausura 2026 y la sorpresa fue que se trató de uno de sus porteros.

    Luego de la salida de Juan Pablo Domínguez de cara al nuevo semestre futbolístico en México, el cuadro mexiquense anunció la salida de uno de sus guardametas, justo semanas después de la Final que tanta controversia suscitó por la titularidad de Luis García en lugar de Hugo González para la vuelta ante Tigres.

    Sin embargo, no se trata de ninguno de los dos, pues la baja que anunció el equipo que dirige Antonio Mohamed fue la de Ronaldo Beltrán, portero de Los Mochis, Sinaloa, de 23 años de edad, y quien tuviera participación con el equipo Sub-23 y con el Sub-21.

    Sin participación en el primer equipo, Ronaldo Beltrán jugará para el Atlante en la Liga de Expansión MX Clausura 2026, equipo que se perfila para ocupar un lugar en la Primera División de México de concretarse la compra de la franquicia de Mazatlán FC para el Apertura 2026.

    A espera de que sea considerado como titular, Ronaldo Beltrán pudiera tener su debut y minutos de juego este 10 de enero cuando los Potros de Hierro visiten a Tepatitlán FC en la primera jornada de la liga de plata del futbol mexicano.

    Ricardo Carbajal Oteo es el actual entrenador del Atlante y ha sumado como refuerzos en las últimas semanas a Luis Puente y Daniel González. En la portería, la competencia de Ronaldo Beltrán será con Marco Millán.

