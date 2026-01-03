Liga MX Toluca sorprende con el anuncio de la baja de su portero para el Clausura 2026 Los Diablos Rojos dieron las gracias a uno de sus guardametas de cara al inicio del nuevo torneo en la Liga MX.



Los Diablos Rojos de Toluca anunciaron este sábado su segunda baja de manera oficial en este mercado de invierno de cara a la Liga MX Clausura 2026 y la sorpresa fue que se trató de uno de sus porteros.

Sin embargo, no se trata de ninguno de los dos, pues la baja que anunció el equipo que dirige Antonio Mohamed fue la de Ronaldo Beltrán, portero de Los Mochis, Sinaloa, de 23 años de edad, y quien tuviera participación con el equipo Sub-23 y con el Sub-21.

Sin participación en el primer equipo, Ronaldo Beltrán jugará para el Atlante en la Liga de Expansión MX Clausura 2026, equipo que se perfila para ocupar un lugar en la Primera División de México de concretarse la compra de la franquicia de Mazatlán FC para el Apertura 2026.

A espera de que sea considerado como titular, Ronaldo Beltrán pudiera tener su debut y minutos de juego este 10 de enero cuando los Potros de Hierro visiten a Tepatitlán FC en la primera jornada de la liga de plata del futbol mexicano.